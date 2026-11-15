Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε στον Θερμαϊκό Κόλπο – Την διέσωσε το Λιμενικό

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (15/11) στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, όταν μια 45χρονη γυναίκα έπεσε στα νερά του Θερμαϊκού

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (15/11) στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, όταν μια 45χρονη γυναίκα έπεσε στα νερά του Θερμαϊκού, μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης τόσο από ξηράς όσο και με περιπολικό σκάφος.

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Η γυναίκα εντοπίστηκε στη θάλασσα και ανασύρθηκε με τη χρήση κυκλικού σωσιβίου από τα στελέχη του Λιμενικού.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» για περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με δήλωσή της, η πτώση στη θάλασσα προκλήθηκε από απώλεια ισορροπίας. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.