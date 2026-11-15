Ισπανία: Πάνω από 1.400 μετανάστες έφτασαν στα Κανάρια Νησιά μέσα σε μία ημέρα

Σχεδόν 1.500 μετανάστες έφτασαν το Σάββατο (14/11) στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί μέσα σε μία μόνο ημέρα από το 2020

Σχεδόν 1.500 μετανάστες έφτασαν το Σάββατο (14/11) στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί μέσα σε μία μόνο ημέρα από το 2020, μετέδωσε την Κυριακή το ειδησεογραφικό πρακτορείο EFE, επικαλούμενο την υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης.

Συνολικά 1.488 μετανάστες διασώθηκαν από την ισπανική ακτοφυλακή ενώ επέβαιναν σε 14 σκάφη. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την αυξητική τάση αφίξεων από χώρες της Δυτικής Αφρικής προς τα Κανάρια Νησιά, φαινόμενο που παρατηρείται έντονα από τον Οκτώβριο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το προηγούμενο ημερήσιο ρεκόρ σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2020, όταν διασώθηκαν 1.461 άτομα στα ανοιχτά των Καναρίων Νησιών, σύμφωνα με τις ίδιες υπηρεσίες.

Παρά το γεγονός ότι οι αφίξεις μεταναστών παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο, η απότομη αύξηση του τελευταίου μήνα έχει δημιουργήσει επιπλέον πίεση στις υπηρεσίες υποδοχής και έκτακτης ανάγκης, ιδιαίτερα στα μικρότερα και λιγότερο πυκνοκατοικημένα νησιά του αρχιπελάγους.

Σύμφωνα με τις Ισπανικές Αρχές, ένα από τα σκάφη που έφτασαν μετέφερε 240 άτομα, ανάμεσά τους 12 γυναίκες και 36 παιδιά. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο Ελ Ιέρο, ένα από τα μικρότερα νησιά, με τους περισσότερους να προέρχονται από τη Σενεγάλη, την Γκάμπια και τη Γουινέα.

Συνολικά δώδεκα σκάφη έφτασαν στο Ελ Ιέρο, ενώ ένα ακόμη προσέγγισε το Γκραν Κανάρια και ένα άλλο την Τενερίφη.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Από την πλευρά του, ο Ισπανός υπουργός αρμόδιος για την εδαφική πολιτική Άνχελ Βίκτορ Τόρες αναμενόταν να επισκεφθεί το Ελ Ιέρο για να εξετάσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω της αύξησης των μεταναστευτικών ροών.

Η διαδρομή του Ατλαντικού, που ενώνει τη Δυτική Αφρική με τα Κανάρια Νησιά, θεωρείται μία από τις πλέον επικίνδυνες μεταναστευτικές οδούς παγκοσμίως.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες μετανάστες επιχειρούν το ταξίδι αυτό με υπερφορτωμένα σκάφη, προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος, παρά τις δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες, τα ισχυρά ρεύματα και τις μεγάλες αποστάσεις.

Οι αφίξεις συνήθως αυξάνονται το φθινόπωρο, όταν οι θαλάσσιες συνθήκες στην περιοχή είναι πιο ήρεμες και ευνοϊκές για τη διέλευση.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, οι αφίξεις μεταναστών στα Κανάρια Νησιά το διάστημα Ιανουαρίου – 31 Οκτωβρίου κατέγραψαν μείωση 5,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.