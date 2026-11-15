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Αυστραλία, Καναδάς, Ιταλία και Βρετανία καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει την άμεση είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιταλίας και της Βρετανίας απηύθυναν έκκληση προς το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τις καθυστερήσεις και να επιτρέψει την ταχεία και απρόσκοπτη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Αυστραλία, Καναδάς, Ιταλία και Βρετανία καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει την άμεση είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
15/11/2026, 22:15
TANEA Newsroom
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Οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιταλίας και της Βρετανίας απηύθυναν έκκληση προς το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τις καθυστερήσεις και να επιτρέψει την ταχεία και απρόσκοπτη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Γάζα, η οποία έχει πληγεί σοβαρά από καταρρακτώδεις βροχές.

Συγκεκριμένα στην κοινή ανακοίνωση, οι τέσσερις υπουργοί Εξωτερικών τονίζουν: «Καλούμε σήμερα την κυβέρνηση του Ισραήλ να επιτρέψει άμεση, ταχεία και απρόσκοπτη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Γάζα. Τα σημεία διέλευσης πρέπει να ανοίξουν και να επιτρέπεται η είσοδος σε σκηνές», αναφερόμενοι στις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν τον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με τους υπουργούς, παρά την απελπιστική κατάσταση που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας, περίπου 150.000 σκηνές και άλλες προμήθειες πρώτης ανάγκης παραμένουν στα σύνορα και δεν έχουν διανεμηθεί.

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ανθρωπιστική βοήθεια Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας

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