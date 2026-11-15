67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Επτά ελληνικές ταινίες απέσπασαν 22 βραβεία και διακρίσεις

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στην Αποθήκη Γ με τον Βασίλη Τερζόπουλο να τονίζει πως ο κινηματογράφος μπορεί να μας δώσει διεξόδους σε μια δύσκολη συγκυρία

Οι ταινίες «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» της Ζακλίν Λέντζου, «Ντούα» της Μπλέρτα Μπασόλι και «Φυτεύω το χέρι μου στον κήπο» των Μπόρις Χάτζιγια και Χόντα Ταχερί τιμήθηκαν με τους Χρυσούς Αλέξανδρους των διαγωνιστικών τμημάτων Arrivals, Meet the Neighbors+ και >>Film Forward αντίστοιχα στο πλαίσιο του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στην Αποθήκη Γ΄, με παρουσιαστή τον Βασίλη Τερζόπουλο, συνεργάτη του Ελληνικού Προγράμματος. Ο ίδιος τόνισε πως «σε μια χρονική συγκυρία όπου όλα μοιάζουν απειλητικά και επικίνδυνα, με αγωνία αναζητούμε μια αχτίδα φωτός και αισιοδοξίας. Και μία τέτοια είναι η γνώση ότι ο κινηματογράφος, η τέχνη, μπορεί να μας δώσει διεξόδους και να μας φέρει πιο κοντά».

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Τα σημαντικότερα βραβεία του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης:

Arrivals – Διεθνές Διαγωνιστικό

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος – Θόδωρος Αγγελόπουλος» (10.000€) απονεμήθηκε στην ταινία «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» της Ζακλίν Λέντζου. Η ταινία ξεχώρισε για την τρυφερή προσέγγιση της εφηβείας και τη μοναδική κινηματογραφική γλώσσα της δημιουργού.

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος» (5.000€) δόθηκε στους Πολίν Ζουλιέ και Νικολά Σαπουλιέ για το «Les Indes», για τη δύναμη της κινηματογραφικής ματιάς και τα εικαστικής ομορφιάς τοπία.

Το Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού απονεμήθηκε εξ ημισείας στους Καΐκε Κόπκε και Ίταλο Μάρτινς («Στην όχθη του ποταμού»), ενώ το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού έλαβε η Αρίσα Σασάκι («Τιτανικός Ωκεανός»).

Το Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος πήρε η ταινία «Τιτανικός Ωκεανός» της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, ενώ Ειδική Μνεία δόθηκε στην Εβίτα Ανδριοπούλου για την ερμηνεία της στη «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα».

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Meet the Neighbors+

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος – Μισέλ Δημόπουλος» (10.000€) απονεμήθηκε στη «Ντούα» της Μπλέρτα Μπασόλι, μια ταινία ενηλικίωσης με φόντο την Πρίστινα στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος» (5.000€) δόθηκε στον Αμπντάλαχ Αλ-Κατίμπ για το «Χρονικό μιας πολιορκίας», ενώ τα βραβεία ερμηνείας απονεμήθηκαν στους Αλεξίς Μανεντί και Γιούλιαν Σβιεζέφσκι («Σάρκα και βενζίνη») και στη Μαρία Πετρόβα («Κράτα με»).

Το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης (5.000€) κατέκτησε το «Σάρκα και βενζίνη» του Πιερ Λε Γκαλ.

>>Film Forward

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος» (10.000€) απονεμήθηκε στο «Φυτεύω το χέρι μου στον κήπο» των Μπόρις Χάτζιγια και Χόντα Ταχερί, για το χιούμορ και τη συναισθηματική του δύναμη.

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Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος» (5.000€) έλαβε ο Ρομπ Ράις για το «Ponderosa». Το Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού απέσπασε ο Αλέξης Καλοφωλιάς («Το δέντρο του Ιούδα»), ενώ το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού πήγε στην Αλέξις Μπλέντελ («Ponderosa»).

Το Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος απονεμήθηκε στην ταινία «Τα σωματίδια της σκόνης» του Αργύρη Γερμανίδη.

Βραβεία Podcast, Immersive και Mermaid

Το Βραβείο Καλύτερου Podcast (2.000€) κέρδισε το «Τέτρις – Η Ενηλικίωση» του Θωμά Σίδερη, ενώ Ειδική Μνεία δόθηκε στο «Ράδιο Ουτοπία, Ράδιο Κιβωτός» της Ζηνοβίας Σαπουνά.

Στο διαγωνιστικό Immersive: All Around Cinema, ο «Χρυσός Αλέξανδρος» (2.000€) απονεμήθηκε στο «Sunset Motel» του Ζιλ Ζομπέν και ειδική μνεία στο «Yesterday Maybe» του Ματιέ Φαν Έεκχαουτ.

Το Βραβείο Mermaid (3.000€), για την καλύτερη ΛΟΑΤΚΙΑ+ θεματική, απονεμήθηκε στους «Ελέφαντες στην ομίχλη» του Αμπινάς Μπίκραμ Σαχ, ενώ Ειδική Μνεία έλαβαν τα «Σάρκα και βενζίνη» και «Masc».

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Βραβεία Προσβασιμότητας, Κοινού και FIPRESCI

Το Βραβείο Προσβασιμότητας της Alpha Bank (3.000€) και το Βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» της Βουλής των Ελλήνων απονεμήθηκαν στην ταινία «Stand Up» του Μάρι Σάντερς.

Τα Βραβεία Κοινού Fischer απονεμήθηκαν σε πέντε ταινίες, μεταξύ των οποίων οι «Ο νεοφερμένος», «Ξανασταυρώνεται», «Το δέντρο του Ιούδα», «Μαθαίνοντας να αναπνέεις κάτω από το νερό» και «Apart».

Η Διεθνής Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI) τίμησε τις ταινίες «Στην όχθη του ποταμού» και «Το δέντρο του Ιούδα».

Ειδικά Βραβεία και Διακρίσεις

Το Βραβείο Smart7 απονεμήθηκε στην ταινία «Ο επισκέπτης» του Βιτάουτας Κάτκους, ενώ το Βραβείο ΚΟΘ για πρωτότυπη μουσική στους Ενρίκο Άσκολι και Σελέστ Τουέν («Η χρυσή εποχή»).

Το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής ΕΡΤ απέσπασε ο Άλεξ Γουέστον («Κράτα με»), ενώ το βραβείο της ΕΡΤ για ελληνική ταινία που επέλεξε η FIPRESCI δόθηκε στο «Το δέντρο του Ιούδα».

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Το «New Vision Award by EKKOMED» δόθηκε στην Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη («Τιτανικός Ωκεανός») και το Location Award by EKKOMED στον Μανώλη Κανδαλολέοντα («Ξανασταυρώνεται»).

Το Βραβείο Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου απονεμήθηκε στη «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» της Ζακλίν Λέντζου, ενώ το Βραβείο της Φίνος Φιλμ στη «Κράτα με» της Μυρσίνης Αριστείδου.

Η Επιτροπή Νεότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βράβευσε τις ταινίες «Ξανασταυρώνεται» και «Τιτανικός Ωκεανός».

Το βραβείο WIFT GR για την καλύτερη γυναικεία συνεισφορά απονεμήθηκε στη «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» της Ζακλίν Λέντζου.

Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) τίμησε την ταινία «Τα σωματίδια της σκόνης» του Αργύρη Γερμανίδη, ενώ το Βραβείο Crew United δόθηκε στον Χρήστο Χουλιάρα («Το δέντρο του Ιούδα»).

Το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανέδειξε για ακόμη μια χρονιά τη δυναμική και τη δημιουργικότητα του σύγχρονου κινηματογράφου, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, επιβραβεύοντας έργα που ξεχώρισαν για την τόλμη, την αισθητική και τη θεματική τους πολυμορφία.