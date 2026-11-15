FT: Ο Τζένσεν Χουάνγκ εξετάζει με στενούς συνεργάτες του ενδεχόμενη επιστροφή ως CEO στη Nvidia

O Τζένσεν Χουάνγκ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times

O Τζένσεν Χουάνγκ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Χουάνγκ έχει συζητήσει αυτήν τη δυνατότητα με έμπιστους συνεργάτες του. Ένας στενός συνεργάτης του δήλωσε στους FT ότι έχει συγκροτηθεί μια «αίθουσα επιχειρήσεων», αποτελούμενη από διευθυντικά στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ, με στόχο να ασκηθούν πιέσεις για την επάνοδό του στην ηγεσία της Nvidia. Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες για να εξασφαλιστεί υποστήριξη και από τον Λευκό Οίκο.

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Όπως ανέφερε το ίδιο πρόσωπο, «όλοι όσοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τεχνολογικό κλάδο λατρεύουν τον Τζένσεν» και πρόσθεσε ότι οι σχετικές πρωτοβουλίες έχουν τη στήριξη του ίδιου του Χουάνγκ.

Το δημοσίευμα των Financial Times ακολουθεί την αποκάλυψη ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia προσέγγισε τον Ρένε Χάας, διευθύνοντα σύμβουλο της βρετανικής Arm Holdings, στο πλαίσιο αναζήτησης πιθανού διαδόχου του Χουάνγκ.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia από το 1993, παραιτήθηκε την Πέμπτη, μετά την αποκάλυψη εξωσυζυγικών σχέσεων, μεταξύ των οποίων και μία με πρόσωπο που φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος ονόματι Αλις Χουανγκ. Το γεγονός αυτό προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με τις εξαγωγές των προηγμένων τσιπ AI της εταιρείας προς την Κίνα.

Το σκάνδαλο έχει οδηγήσει την κατασκευάστρια εταιρεία μικροεπεξεργαστών σε κρίση και έχει προκαλέσει αναταράξεις στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.