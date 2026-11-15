Η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται δεδομένο πως θα κατέβει υποψήφια στην Β' Πειραιά με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις επικείμενες εκλογές

«Κλειδώνει» η μεταγραφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ και η ενσωμάτωσή της στην κοινοβουλευτική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετά την επικείμενη συνάντησή της τη Δευτέρα (16/11) με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στην Βουλή.

Πρόκειται για το τελικό βήμα ενός προαναγγελθέντος πολιτικού γάμου, καθώς εδώ και καιρό η Κασιμάτη βρίσκεται σε επικοινωνία με την Χαριλάου Τρικούπη και θεωρείται δεδομένο πως θα κατέβει και υποψήφια στην Β’ Πειραιά.

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Η ενσωμάτωσή της θα είναι και ένα τεστ της προεκλογικής ομοψυχίας, καθώς στο παρελθόν έχουν υπάρξει δηλώσεις της Κασιμάτη, η οποία είχε αποχωρήσει κατά τα χρόνια του μνημονίου από το ΠΑΣΟΚ και είχε ενταχθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, που ενοχλούν ακόμα ένα μέρος της βάσης του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα της παπανδρεϊκης πτέρυγας.