Πολιτική Αντιπολίτευση

ΠΑΣΟΚ: Εν αναμονή επανόδου της Νίνας Κασιμάτη – Τη Δευτέρα το κρίσιμο ραντεβού με Ανδρουλάκη

Η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται δεδομένο πως θα κατέβει υποψήφια στην Β' Πειραιά με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις επικείμενες εκλογές

Γυναίκα με μαύρο σακάκι και καστανά μαλλιά σε εξωτερικό χώρο

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

15/11/2026, 23:05
Λιαλιούτη Μυρτώ
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«Κλειδώνει» η μεταγραφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ και η ενσωμάτωσή της στην κοινοβουλευτική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετά την επικείμενη συνάντησή της τη Δευτέρα (16/11) με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στην Βουλή.

Πρόκειται για το τελικό βήμα ενός προαναγγελθέντος πολιτικού γάμου, καθώς εδώ και καιρό η Κασιμάτη βρίσκεται σε επικοινωνία με την Χαριλάου Τρικούπη και θεωρείται δεδομένο πως θα κατέβει και υποψήφια στην Β’ Πειραιά.

Η ενσωμάτωσή της θα είναι και ένα τεστ της προεκλογικής ομοψυχίας, καθώς στο παρελθόν έχουν υπάρξει δηλώσεις της Κασιμάτη, η οποία είχε αποχωρήσει κατά τα χρόνια του μνημονίου από το ΠΑΣΟΚ και είχε ενταχθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, που ενοχλούν ακόμα ένα μέρος της βάσης του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα της παπανδρεϊκης πτέρυγας.

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Νίκος Ανδρουλάκης Νίνα Κασιμάτη ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ

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