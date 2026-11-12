Κώστας Τσουκαλάς: «Το ΠΑΣΟΚ θα συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας μόνο εάν είναι πρώτο κόμμα»

«Το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει σε κυβέρνηση συνεργασίας, μόνο αν είναι πρώτο κόμμα με τον Νίκο Ανδρουλάκη». Την κατηγορηματική αυτή δήλωση έκανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1

«Το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει σε κυβέρνηση συνεργασίας, μόνο εάν είναι πρώτο κόμμα με τον Νίκο Ανδρουλάκη». Την κατηγορηματική αυτή δήλωση έκανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

Ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι: «Ο πρωθυπουργός σκηνοθετεί. “Κυριάκος κερνάει, Αλέξης πίνει”». Πρόσθεσε επίσης ότι: «Γνωρίζει ότι το πρόγραμμά μας είναι η μέρα με τη νύχτα. Λέει ο πρωθυπουργός ότι τον χωρίζει ιδεολογική άβυσσος από τα άλλα κόμματα της Δεξιάς. Πώς είναι δυνατόν να τον χωρίζει άβυσσος από τον Σαμαρά και τη Λατινοπούλου;

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει πει δημόσια για συνεργασία» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς.

Παράλληλα τόνισε ότι: «Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι θα πιέσει τον χώρο του κέντρου. Ο κόσμος του κέντρου θέλει πιο πολύ από όλους να φύγει ο Μητσοτάκης. Γνωρίζει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια. Προσπαθεί να επαναφέρει το σενάριο του δικομματισμού. Το ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει θέσεις, έχει ίδιες. Άλλα κόμματα προσπαθούν» τόνισε.

Ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε ότι: «Ο Μητσοτάκης ξέρει ότι μόνο τον Τσίπρα μπορεί να κερδίσει εύκολα, η ΕΛ.Α.Σ. ξέρει ότι την ενδιαφέρει να βγει δεύτερη. Εμείς δε θέλουμε μια κοκορομαχία στη λάσπη είπε ο κ. Τσουκαλάς. «Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που είναι σε μια διαρκή κίνηση προς τα πάνω. Το ΠΑΣΟΚ κάνει μεγάλο αγώνα, υπάρχουν οι προϋποθέσεις και η ανάγκη να μπει σε μια τροχιά εκλογικής νίκης. Πρέπει να φύγει τώρα ο Μητσοτάκης. Να αποφύγουμε την αύξηση των ανισοτήτων. Η εκλογική μάχη δε θα κριθεί στη λάσπη, αλλά στα κοινωνικά ζητήματα» .

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Για το γαλλικό πλοίο και το καλώδιο διασύνδεσης

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στο θέμα της πόντισης του καλωδίου. «Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι το έργο πρέπει να προχωρήσει κι εμείς πιέσαμε πολύ. Ο Ανδρουλάκης έλεγε “δώστε μας χρονολόγιο”. Είχαμε στηρίξει τον μηχανισμό της χώρας και τις αμυντικές δυνάμεις. Αν είναι να χρειαζόμαστε εγγυήτριες δυνάμεις, δεν έχει νόημα».

Όταν ακούς από τον κ. Καιρίδη, να ρωτήσουμε τον Ερντογάν…, όταν ακούς τον Χατζηβασιλείου, ότι είναι σα να στέλνει ραβασάκι η ΕΥΔΑΠ ότι σκάβει στο χωράφι σου. Είναι χωράφι της Τουρκίας;» αναρωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπο του ΠΑΣΟΚ.