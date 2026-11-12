XPENG L03: Με συνδυασμένη αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χλμ

Το νέο μοντέλο της κινεζικής φίρμας θα διατίθεται σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με αυτονομία έως 520 χιλιόμετρα αλλά και σε έκδοση REEV για μεγαλύτερη ευελιξία

XPENG L03

Το XPENG L03 έρχεται να εμπλουτίσει τη γκάμα της Κινέζικης φίρμας, πάνω στη λογική της φιλοσοφίας που έχει λανσάρει η νέα εταιρεία! Η φίρμα που έχει ήδη διανύσει τα πρώτα της …χιλιόμετρα στην ελληνική αγορά προσφέρει το νέο XPENG G6 ένα προηγμένο D-SUV και το Ε-SUV XPENG G9, επίσης, ηλεκτρικό που μπορεί να αναπληρώνει, μεταξύ των ηλεκτρικών του προτερημάτων, την ενέργειά του από 10% σε 80% σε μόλις 12 λεπτά.

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Όλα τα μοντέλα όπως και το νέο L03 προσφέρουν κορυφαίες τεχνολογίες πάνω στην παγκόσμια ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά, υπηρεσίες και υποδομές που έχουν σχεδιαστεί για τις ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών. Μόνο που στην περίπτωση του νέου μοντέλου υπάρχει η επιλογή της αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης BEV καθώς και έκδοσης REEV. Ειδικότερα, η έκδοση BEV απευθύνεται σε όσους επιλέγουν την κλασική ηλεκτρική μετακίνηση, ενώ η έκδοση REEV έρχεται να καλύψει τις ανάγκες οδηγών που αναζητούν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής οδήγησης.

Το νέο μοντέλο έχει μήκος που αγγίζει τα 4,6 μέτρα, ενώ το μεγάλο μεταξόνιο των 2.85 μέτρων του χαρίζει επιπλέον σημαντική ευρυχωρία κριτήριο που παραμένει ψηλά στην ατζέντα των αγοραστών. Στην καμπίνα των επιβατών κυριαρχεί το ψηφιακό στοιχείο, με μία μεγάλη οθόνη αφής 15,6 ιντσών να ξεχωρίζει στο κέντρο, ενώ αντίστοιχα εντυπωσιακό είναι το head up display των 28,6 ιντσών. Ιδιαίτερα σημαντικό, είναι πως στο εσωτερικό έχουν χρησιμοποιηθεί μαλακά πλαστικά κατά 72%!

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Χάρη στη φιλοσοφία REEV και την μεγάλη μπαταρία των 37,2 kWh, οι οδηγοί μπορούν να απολαμβάνουν την άμεση απόκριση, την ομαλή και αθόρυβη λειτουργία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου για περισσότερα από 200 χλμ, ενώ παράλληλα αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση του οχήματος, ιδιαίτερα σε μακρινές διαδρομές, με την συνδυασμένη αυτονομία του αυτοκινήτου να ξεπερνά τα 1.000 χλμ συνολικά, με εντυπωσιακή παράλληλα οικονομία.

Η κλασική έκδοση BEV του XPENG L03 προσφέρει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι οδηγοί από ένα σύγχρονο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα: Aυτονομία έως 520 km και κατανάλωση ενέργειας από μόλις 15,3 kWh/100 km.Oι προσφερόμενες ηλεκτρικές εκδόσεις του L03 περιλαμβάνουν πισωκίνητες και τετρακίνητες ΑWD εκδοχές, καθώς και εκδόσεις Standard & Long Range, καλύπτοντας κάθε δυνατή ανάγκη μετακίνησης. Θα πωλείται σε 64 χώρες, εκτός Κίνας, ενώ στην Ευρώπη θα διατίθεται σε 150 διαφορετικά σημεία πώλησης.

Παράλληλα, ο δυναμικός χαρακτήρας του ενισχύεται από την άμεση απόκριση του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης, με επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα από μόλις 4,5 δευτερόλεπτα στην AWD έκδοση, προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία οδήγησης.