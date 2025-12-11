Στην ελληνική αγορά λανσάρεται η νέα Κινέζικη φίρμα η XPENG, με την ανακοίνωση των τιμών των πρώτων διαθέσιμων μοντέλων της.

Το XPENG G6 είναι ένα δυναμικό, αποδοτικό και τεχνολογικά προηγμένο D-SUV, που ξεχωρίζει για τον τολμηρό σχεδιασμό του. Το XPENG G6 είναι το EV με την ταχύτερη φόρτιση στην κατηγορία του, αφού χάρη στην αρχιτεκτονική μπαταρίας 5C – 800V, φορτίζει από το 10% στο 80% σε μόλις 12 λεπτά, με κορυφαία μέγιστη ισχύ φόρτισης 451 Kw. Επίσης διαθέτει αξεπέραστη άνεση και έξυπνες λειτουργίες για να κάνει την οδήγηση ακόμα πιο συναρπαστική.

Το Ε-SUV XPENG G9 ξεχωρίζει στους τομείς της τεχνολογίας, της ταχύτητας φόρτισης και της βιωσιμότητας. Χάρη στη μέγιστη ισχύ φόρτισης των 525 kW, το μοντέλο μπορεί να αναπληρώνει την ενέργειά του από 10% σε 80% σε μόλις 12 λεπτά. Εξοπλισμένο με την προηγμένη μπαταρία 5C Supercharging αρχιτεκτονικής 800V σε όλες τις εκδόσεις, το G9 προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις στην ηλεκτροκίνηση. Παράλληλα, τα εξελιγμένα AI συστήματα υποβοήθησης του οδηγού ενισχύουν την ασφάλεια και την άνεση, προσφέροντας μια ιδιαίτερα έξυπνη και πολυτελή οδηγική εμπειρία.

Το πρώτο κατάστημα της XPENG στην χώρα μας λειτουργεί ήδη στη Γλυφάδα.

Εγγυήσεις XPENG

Για να προσφέρει απόλυτη σιγουριά στους οδηγούς, η XPENG Ελλάδας συνοδεύει τα οχήματά της με ένα ολοκληρωμένο πακέτο εργοστασιακών εγγυήσεων:

8 χρόνια / 160.000 χλμ. εγγύηση μπαταρίας, κινητήρα και συστήματος μετάδοσης

5 χρόνια / 120.000 χλμ. εργοστασιακή εγγύηση οχήματος

5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια

12 χρόνια αντισκωριακή προστασία

3 χρόνια εγγύηση βαφής

Στην ελληνική αγορά οι αρχικές τιμές των Xpeng G6 και G9 διαμορφώνονται στα 38.990 ευρώ και 56.990 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του προωθητικού προγράμματος Χ-Bonus (για το G6) και της κρατικής επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».