Ο Γουίλεμ Νταφόε βρίσκεται στην Αθήνα για το 16ο Athens Open Air Film Festival, προκειμένου να παραστεί σήμερα Δευτέρα (18/5) στην πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων» του Μιγκέλ Άνχελ Χιμένεθ, στην οποία πρωταγωνιστεί ο διάσημος ηθοποιός.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τον ηθοποιό κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Γουίλεμ Νταφόε εμφανίστηκε με casual ντύσιμο, ήταν ιδιαίτερα χαλαρός και σταμάτησε για λίγα λεπτά ώστε να υπογράψει αυτόγραφα στους θαυμαστές που τον αναγνώρισαν, χωρίς να δείξει ενόχληση από τις κάμερες. Η παραγωγή ολοκλήρωσε τη διαδικασία των γυρισμάτων το καλοκαίρι του 2024, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τοποθεσίες στην Κέρκυρα και στην Αττική. Η πρώτη παγκόσμια προβολή του έργου πραγματοποιήθηκε στην Piazza Grande στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Λοκάρνο, αποσπώντας σχόλια που εστιάζουν στην ανάλυση των σχέσεων εξουσίας και των οικογενειακών δεσμών.

Η πλοκή της ταινίας «The Birthday Party»

Η ιστορία μεταφέρει τον θεατή στα τέλη της δεκαετίας του 1970, σε ένα ιδιωτικό νησί στο Ιόνιο πέλαγος. Εκεί, ο παντοδύναμος επιχειρηματίας Μάρκος Τιμολέον οργανώνει μια πολυτελή γιορτή για τα γενέθλια της μοναχοκόρης και κληρονόμου του, Σοφίας. Στη συγκέντρωση δίνουν το «παρών» φίλοι και συνεργάτες, οι οποίοι επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να προσεγγίσουν τον μεγιστάνα προς όφελός τους.

Ο κεντρικός ήρωας, συνηθισμένος να κατευθύνει τις καταστάσεις, έχει σχεδιάσει κρυφά μια σημαντική απόφαση για το μέλλον της κόρης του, χωρίς να ζητήσει τη γνώμη της. Η ανατροπή έρχεται με την άφιξη της Σοφίας, η οποία είναι αποφασισμένη να φανερώσει μια αλήθεια, που αλλάζει τις ισορροπίες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κατάσταση στο πάρτι ξεφεύγει από τον έλεγχο, οδηγώντας στην τελική αντιπαράθεση ανάμεσα στον πατέρα και την κόρη.