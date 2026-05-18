Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την ΕΥΠ, μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, που την υποχρεώνει να διαβιβάσει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο τον πλήρη φάκελο για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να κοινοποιηθεί η απόφαση στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ώστε να ξεκινήσει να … τρέχει η τρίμηνη προθεσμία για να αποστείλει στο ΣτΕ όλα τα στοιχεία που συνδέονται με την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέσα στον Αύγουστο θα πρέπει να υπάρξει σχετική ενημέρωση από την ΕΥΠ. Σε περίπτωση πάντως που ο σχετικός φάκελος έχει καταστραφεί, η ΕΥΠ με βάση την απόφαση του ΣτΕ είναι υποχρεωμένη όχι μόνο να εξηγήσει με βάση ποια διάταξη συνέβη αυτό αλλά και να προχωρήσει στην ανασύσταση του.

Υπενθυμίζεται ότι Θανάσης Κουκάκης ζητά την ακύρωση της πράξης του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), με την οποία ο δημοσιογράφος πληροφορήθηκε ότι ο υπηρεσιακός φάκελος της άρσης απορρήτου των επικοινωνιών του ζητήθηκε μεν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), αλλά ουδέποτε τέθηκε υπόψη της ΑΔΑΕ. Επίσης, στρέφεται και κατά της άρνησης της Ε.Υ.Π. να θέσει στη διάθεση της Α.Δ.Α.Ε. τον φάκελο της τηλεφωνικής παρακολούθησής του.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι μεταξύ των 25 συμβούλων που συγκρότησαν την Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, καταγράφηκε μία ισχυρή μειοψηφία, δέκα μελών, η οποία είχε την άποψη πως πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση του δημοσιογράφου προκειμένου να πάρει όλες τις απαντήσεις που δικαιούται γύρω από την παραβίαση του τηλεφωνικού του απορρήτου.

Σύμφωνα με τους 10 συμβούλους Επικρατείας που μειοψήφησαν, η αίτηση του Θανάση Κουκάκη «πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί για πλημμελή αιτιολογία η προσβαλλόμενη πράξη, η δε υπόθεση πρέπει να αναπεμφθεί στην Διοίκηση και να υποχρεωθεί η Ε.Υ.Π. να θέσει υπόψη της Α.Δ.Α.Ε. τα κρίσιμα στοιχεία προκειμένου η Ανεξάρτητη Αρχή να ασκήσει την κατά νόμο αρμοδιότητά της προβαίνοντας στις αναγκαίες σταθμίσεις ως προς το περιεχόμενο και την έκταση ενημέρωσης του αιτούντος, πριν επιληφθεί το Δικαστήριο, αν συντρέξει περίπτωση, το οποίο δεν δύναται, κατά την άσκηση της ακυρωτικής του αρμοδιότητας, να υποκαταστήσει την σχετική κρίση της Α.Δ.Α.Ε.»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως έχει το πλήρες σκεπτικό της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου που χαρακτηρίζει «αντιφατικές » τις δηλώσεις της ΕΥΠ για να καλύψει την άρνησή της να παρέχει οποιαδήποτε ενημέρωση για την άρση της τηλεφωνικής παρακολούθησης του Θανάση Κουκάκη. « Εν προκειμένω, η Ε.Υ.Π. έχει κατ’ επανάληψη αρνηθεί να ενημερώσει την ΑΔΑΕ για τους λόγους άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος, προβαίνοντας, δια των αρμοδίων οργάνων της, σε αντιφατικές δηλώσεις ως προς τη διατήρηση των σχετικών στοιχείων και επικαλούμενη πάντοτε τον απόρρητο χαρακτήρα τους. Τούτο έχει ως συνέπεια να μην καθίσταται δυνατή η άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ. Ταυτόχρονα, η άρνηση αποστολής στοιχείων εκ μέρους της Ε.Υ.Π. παρεμποδίζει και τον ακυρωτικό έλεγχο του Δικαστηρίου το οποίο καλείται να παράσχει στον αιτούντα επίκαιρη και λυσιτελή δικαστική προστασία και ενώπιον του οποίου, όπως έχει κριθεί, δεν χωρεί άρνηση προσκόμισης εγγράφων ακόμη και απορρήτων», επισημαίνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας.