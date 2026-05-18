Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στον χώρο της Κεντροαριστεράς, καθώς η Ελένη Αυλωνίτου ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί συζητήσεις στο εσωτερικό του κόμματος αλλά και ευρύτερα στο πολιτικό σκηνικό.

Η πρώην βουλευτής γνωστοποίησε την απόφασή της με δημόσια τοποθέτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι παύει να αποτελεί μέλος του κόμματος ύστερα από πολυετή παρουσία και ενεργή συμμετοχή στα κομματικά όργανα και τις πολιτικές διεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο μήνυμά της αναφέρεται στη μακρά πολιτική της διαδρομή, υπογραμμίζοντας πως παραμένει προσηλωμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αντιμετώπισης των ανισοτήτων.

Παράλληλα, τονίζει ότι η αποχώρησή της δεν σηματοδοτεί απομάκρυνση από την πολιτική δράση. Ξεκαθαρίζει πως θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, παραμένοντας παρούσα στις εξελίξεις.

Η ίδια κάνει λόγο για ένα «νέο ξεκίνημα», εκφράζοντας ευγνωμοσύνη προς όσους τη στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, τόσο εντός του κόμματος όσο και στη δημόσια πορεία της.

Η ανάρτηση της Ελένης Αυλωνίτου στο Facebook