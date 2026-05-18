Ο Ματίας Αλμέιδα βρήκε τη νέα του επαγγελματική στέγη σε γνώριμα… λημέρια, καθώς ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ είναι ο νέος τεχνικός της Μοντερέι στο Μεξικό, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας δύο ετών.

Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία και ο Αργεντινός τεχνικός αναμένεται σύντομα να βρεθεί στην πόλη, προκειμένου να ξεκινήσει τον σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας, οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν εύκολες, όμως ολοκληρώθηκαν επιτυχώς.

Ο Αλμέιδα αποχώρησε από τη Σεβίλλη τον Μάρτιο του 2026, μετά από 32 παιχνίδια στον πάγκο της. Προηγουμένως, είχε καθίσει στον πάγκο της ΑΕΚ από το καλοκαίρι του 2022 έως τον Ιούνιο του 2025, καταγράφοντας συνολικά 134 αναμετρήσεις.