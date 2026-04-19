Συνεχίζονται οι αλλαγές στη Σεβίλλη, καθώς μετά την αποχώρηση του Ματίας Αλμέιδα και του επιτελείου του, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει και ο Αντόνιο Κορδόν.

Ο έμπειρος αθλητικός διευθυντής, που έχει περάσει στο παρελθόν και από τον Ολυμπιακό, εμφανίζεται κοντά στην έξοδο παρά το γεγονός ότι διατηρεί ενεργό συμβόλαιο και είχε ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν.

Η γενικότερη αστάθεια στον σύλλογο φαίνεται πως οδηγεί σε νέες αλλαγές ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Κορδόν έχει ήδη προσελκύσει ενδιαφέρον από το εξωτερικό, με ομάδες από το Μεξικό και τη Σαουδική Αραβία να εξετάζουν την περίπτωσή του, προσφέροντάς του υψηλές απολαβές και σημαντικά αγωνιστικά project.

Εφόσον επισημοποιηθεί η αποχώρησή του από τη Σεβίλλη, αναμένεται να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις για το επόμενο βήμα της καριέρας του.