Ένα βίντεο που έγινε viral στο διαδίκτυο δείχνει ένα ρομπότ Unitree G1, με μπλε περούκα κλόουν, να εκτελεί με απόλυτη άνεση μια κλoτσιά, η οποία καταλήγει κατευθείαν στο στομάχι ενός μικρού παιδιού. Το παιδί, που δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα, πέφτει στο έδαφος από τον αφόρητο πόνο. Το περιστατικό συνέβη στο Σιντζιάνγκ της βορειοδυτικής Κίνας, σύμφωνα με την εφημερίδα Shanghai Daily. Ευτυχώς, το παιδί δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

A Chinese robot wearing a clown wig kicked a child in the stomach. pic.twitter.com/zFuSapB13T — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026

Το συμβάν, όσο γελοίο κι αν μοιάζει, αναδεικνύει ένα κρίσιμο ζήτημα: την ασφάλεια των ρομπότ. Ισχυρά μηχανήματα που ανεβαίνουν τοίχους, εκτελούν περίπλοκες χορογραφίες ή κρατούν όπλα δεν είναι ακριβώς κατάλληλα για πάρτι γενεθλίων, ακόμα κι αν ελέγχονται εξ αποστάσεως.

Δεν είναι η πρώτη φορά που άνθρωπος τραυματίζεται από ανθρωποειδές ρομπότ. Νωρίτερα φέτος, ένα άλλο Unitree G1 έχασε την ισορροπία του μπροστά σε κοινό και, πέφτοντας, χτύπησε με τα άκρα του έναν άνδρα στο πρόσωπο, προκαλώντας αιμορραγία.

Another robot-caused human injury has occurred with G1. With existing reinforcement learning policies, their robot is trained to do whatever it takes to stand up after a fall. During that recovery attempt, it kicked someone in the nose, causing heavy bleeding and a possible… pic.twitter.com/1BS9COAaLX — Eren Chen (@ErenChenAI) February 18, 2026

Επίσης, σε αγωγή που κατέθεσε πρώην μηχανικός της Figure AI αναφέρθηκε ότι τα ρομπότ της εταιρείας «ήταν αρκετά ισχυρά για να σπάσουν ανθρώπινο κρανίο».

Το Unitree G1 ζυγίζει περίπου 32 κιλά και οι αρθρώσεις του αποδίδουν ροπή άνω των 100 Νm, κάθε μία μπορεί να σηκώσει πάνω από 12 κιλά. Ένα μεταλλικό πόδι που πετάγεται με τέτοια δύναμη στο σώμα ενός παιδιού σίγουρα θα πονέσει.

Χρήστες στα social media σχολίασαν με μαύρο χιούμορ, κάνοντας λόγο για «επικείμενη εξέγερση των ρομπότ» και παραβίαση του πρώτου νόμου της ρομποτικής του Ασίμοφ: «ένα ρομπότ δεν μπορεί να τραυματίσει άνθρωπο ή να επιτρέψει, με αδράνειά του, να πάθει κακό».