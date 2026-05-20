Τα Ρομπότ μπορεί να απειλούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, όμως οι μιμητές του Michael Jackson φαίνεται πως δεν έχουν λόγο ανησυχίας. Ένα viral βίντεο αποκάλυψε τη στιγμή που ένα ρομπότ υπέστη μια ξεκαρδιστική αποτυχία επί σκηνής, προσπαθώντας να χορέψει στο ρυθμό του Billie Jean.

Το αδέξιο ανθρωποειδές ρομπότ εκτελούσε χορευτικό μπροστά σε κοινό και τηλεοπτικά συνεργεία, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του καταστήματος Future Era στη Σενζέν της Κίνας.

Καθώς η μουσική έπαιζε, το ρομπότ κινήθηκε ρυθμικά στη σκηνή, προτού σκοντάψει σε ένα σκαλοπάτι. Παρά την προσπάθειά του να ισορροπήσει, κατέληξε να πέσει ξανά στο ίδιο σημείο, προκαλώντας αμηχανία στο κοινό.

Ένας ανθρώπινος βοηθός εμφανίστηκε στη σκηνή και τράβηξε το «άψυχο» σώμα του ρομπότ εκτός σκηνής, ενώ οι θεατές παρακολουθούσαν σιωπηλοί.

Η viral αντίδραση στα κοινωνικά δίκτυα

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες έσπευσαν να σατιρίσουν το περιστατικό, συγκρίνοντας το ρομπότ με έναν «μεθυσμένο θείο που χορεύει σε γάμο». Ένας σχολιαστής στο X έγραψε: «Καμία αντίδραση από το κοινό, τίποτα. Μόνο το Billie Jean. Μέχρι που το άψυχο κέλυφός του σύρθηκε ντροπιασμένο εκτός σκηνής. Απλώς εκπληκτικό.»

Άλλοι χρήστες πρόσθεσαν με χιούμορ: «Πήγαινε σπίτι ρομπότ, είσαι μεθυσμένο» και «Ουάου, η νέα ταινία του Michael Jackson δείχνει απαίσια». Κάποιος σχολίασε: «Επιτέλους, έχουμε την τεχνολογία να αναπαράγουμε 40+ τύπους σε γάμους».

Κάποιοι στάθηκαν και στον άνθρωπο που απομάκρυνε το ρομπότ, λέγοντας πως «θα μπορούσε τουλάχιστον να το κάνει χορεύοντας, για να μοιάζει μέρος του σόου». Ένας άλλος πρότεινε: «Ο μηχανικός θα μπορούσε να κάνει moonwalk καθώς αποχωρούσε».

Ανάμεικτες αντιδράσεις για τις τεχνικές δυνατότητες

Παρά τις ειρωνείες, αρκετοί λάτρεις της ρομποτικής επεσήμαναν πως η επίδοση του ρομπότ ήταν τεχνικά εντυπωσιακή. Ένας χρήστης έγραψε: «Όλοι γελούν με το ρομπότ και δεν εκτιμούν το τεχνικό επίτευγμα ότι παρέμεινε όρθιο την πρώτη φορά που σκοντάφτει στα σκαλοπάτια.»

Άλλος πρόσθεσε: «Παραμένει εξαιρετικά εντυπωσιακό. Και μπορώ να φανταστώ αρκετούς, ακόμη και έμπειρους χορευτές, να έχουν πέσει έτσι κάποια στιγμή.» Ένας ακόμη σχολίασε: «Τα πήγαινε καλά πριν πέσει όμως. Ο καημένος ήθελε απλώς να χορέψει.»

Το κατάστημα Future Era και η ανάπτυξη της ρομποτικής

Στο βίντεο, το ρομπότ και ο βοηθός φορούν μπλουζάκια με το λογότυπο «Future Era». Πρόκειται για κατάστημα στη Σενζέν, το οποίο λειτουργεί ως το πρώτο εμπορικό κατάστημα ρομποτικής στον κόσμο. Εκεί παρουσιάζονται ανθρωποειδή ρομπότ όπως το Unitree G1, που πρωταγωνίστησε στο περιστατικό.

Το κατάστημα πραγματοποιεί συχνές επιδείξεις με ρομπότ-βοηθούς και ρομποτικά σκυλιά, ενώ σύμφωνα με τη South China Morning Post, τα ρομπότ μπορούν να ενοικιαστούν από 5.000 έως 20.000 γουάν την ημέρα. Οι πελάτες λαμβάνουν τις παραγγελίες τους σε λιγότερο από δέκα ημέρες, με δυνατότητα εξατομίκευσης.

Ρομπότ και κοινωνία στην Κίνα

Καθώς οι τιμές μειώνονται, τα ανθρωποειδή ρομπότ γίνονται ολοένα και πιο συνηθισμένα στην Κίνα, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις εγκαινίων, εστιατορίων και ακόμη και σε σχολικές αθλητικές ημέρες. Με τον πληθυσμό να γηράσκει και την οικονομική ανάπτυξη να επιβραδύνεται, τα ρομπότ θεωρούνται πλέον βασικός πυλώνας της βιομηχανικής στρατηγικής της χώρας.

Ατυχή περιστατικά με ρομπότ

Ωστόσο, η αυξανόμενη παρουσία τους δίπλα σε ανθρώπους έχει οδηγήσει και σε περιστατικά δυσλειτουργίας. Σε σχολική εκδήλωση στην περιοχή Σιντζιάνγκ, ένα ρομπότ που εκτελούσε πολεμικές κινήσεις κατέρρευσε και άρχισε να εκτοξεύει κινήσεις kung-fu προς τα παιδιά που το πλησίασαν.

Σε άλλο περιστατικό στην επαρχία Σαανσί, στις 21 Μαρτίου, ένα ρομπότ της Unitree χαστούκισε ένα αγόρι στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια επίδειξης, όταν έχασε τον έλεγχο των κινήσεών του και χτύπησε το παιδί ενώ εκτελούσε μια πιρουέτα.