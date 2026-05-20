Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ιορδανίας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Γουαλίντ Ομπειντάτ, απηύθυνε εκ μέρους 83 κρατών –μεταξύ αυτών και της Ελλάδας– προειδοποίηση ενόψει της ετήσιας ανοικτής συζήτησης του Συμβουλίου Ασφαλείας για την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις.

Όπως επισήμανε, οι άμαχοι που βρίσκονται σε περίπου «130 ένοπλες συγκρούσεις» παγκοσμίως βιώνουν «απαράδεκτες πραγματικότητες». Υποφέρουν από τις συνέπειες καταστροφικών επιθέσεων, τη χρήση εκρηκτικών όπλων και την καταστροφή κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, όπως η υγειονομική περίθαλψη.

Στη δήλωση τονίστηκε ότι εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίζονται από τις εστίες τους «σε αριθμούς-ρεκόρ», συχνά αποχωρίζονται τις οικογένειές τους και στερούνται πρόσβασης στην εκπαίδευση και σε ευκαιρίες, με «μεγάλες επιπτώσεις» στις κοινωνίες τους.

Αναφερόμενος στην ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο κ. Ομπειντάτ σημείωσε ότι το 2025 καταγράφηκαν «περισσότεροι από 37.000 θάνατοι αμάχων» σε 20 ένοπλες συγκρούσεις. Υπογράμμισε ότι οι κανόνες του πολέμου, οι οποίοι έχουν στόχο να περιορίσουν τη βλάβη κατά των αμάχων, είναι «δεσμευτικοί για όλα τα μέρη σε ένοπλη σύγκρουση, ανά πάσα στιγμή» και παραμένουν «απαραίτητοι».

Ο Ιορδανός διπλωμάτης προειδοποίησε ότι η «διάβρωση του σεβασμού» προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απαιτεί «επείγουσα πολιτική απάντηση» από τη διεθνή κοινότητα.

Η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ενίσχυση της Πολιτικής Δέσμευσης

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρέσβης αναφέρθηκε στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ενίσχυση της Πολιτικής Δέσμευσης υπέρ του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 από τη Βραζιλία, την Κίνα, τη Γαλλία, την Ιορδανία, το Καζακστάν και τη Νότια Αφρική, σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην επαναβεβαίωση της δέσμευσης στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο «στο υψηλότερο επίπεδο» και στην προώθηση πρακτικών αποτελεσμάτων που ενισχύουν την εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.

Μέχρι σήμερα, «111 κράτη» έχουν ενταχθεί επισήμως στην πρωτοβουλία, ενώ 27 χώρες συμμετέχουν ως συμπρόεδροι σε επτά θεματικές ομάδες εργασίας, με στόχο την κατάρτιση πρακτικών συστάσεων για την προστασία των αμάχων.

Προκλήσεις του σύγχρονου πολέμου και επόμενα βήματα

Οι συζητήσεις επικεντρώνονται σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η προστασία των νοσοκομείων και των μη στρατιωτικών υποδομών, ο ναυτικός πόλεμος, ο ρόλος του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου στην προώθηση βιώσιμης ειρήνης και η ασφάλεια αμάχων και ανθρωπιστικού προσωπικού σε εμπόλεμες ζώνες.

Ο πρέσβης Ομπειντάτ ανακοίνωσε ότι η Ιορδανία θα φιλοξενήσει στις 7 Δεκεμβρίου 2026 μια «υψηλού επιπέδου διάσκεψη για την ανθρωπιά στον πόλεμο». Απευθύνοντας τρία αιτήματα, κάλεσε τα κράτη να καταστήσουν τον σεβασμό του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και την προστασία των αμάχων «κορυφαία προτεραιότητα» τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, να ενταχθούν στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία όσα δεν το έχουν πράξει ακόμη και να συμβάλουν ενεργά στα «συγκεκριμένα αποτελέσματά» της.

Τέλος, ενθάρρυνε όλες τις χώρες να εκπροσωπηθούν στη διάσκεψη της Ιορδανίας «στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο», υπογραμμίζοντας ότι «μαζί, πρέπει να υπερασπιστούμε την ανθρωπιά στον πόλεμο».