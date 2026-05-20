Έντονη ανησυχία προκάλεσε στην Τουρκία ο σεισμός μεγέθους 5,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή της Μαλάτιας, επαναφέροντας στο προσκήνιο τον φόβο για τη σεισμική δραστηριότητα στην Ανατολική Ανατολία και τα ρήγματα που παραμένουν ενεργά μετά την καταστροφή του 2023.

Η δόνηση καταγράφηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Battalgazi, με εστιακό βάθος περίπου 7 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία AFAD, γεγονός που την έκανε ιδιαίτερα αισθητή σε πολλές γειτονικές επαρχίες.

Παρότι δεν αναφέρθηκαν εκτεταμένες καταρρεύσεις, οι επιστήμονες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, προειδοποιώντας ότι η περιοχή εξακολουθεί να βρίσκεται υπό έντονη σεισμική πίεση.

«Δεν εκτονώθηκαν τα ρήγματα»

Κορυφαίοι Τούρκοι σεισμολόγοι και γεωλόγοι έσπευσαν να αναλύσουν το φαινόμενο, με τις περισσότερες εκτιμήσεις να συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για μετασεισμική δραστηριότητα που σχετίζεται με τους φονικούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου 2023. Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί υπογραμμίζουν ότι σημαντικά τμήματα ρηγμάτων δεν έχουν ακόμη εκτονωθεί πλήρως.

Ο γνωστός καθηγητής γεωλογίας Νατζί Γκιορούρ σημείωσε ότι η δόνηση σημειώθηκε σε «άσπαστο» τμήμα του Ρήγματος της Ανατολικής Ανατολίας, μια διατύπωση που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στην Τουρκία, καθώς υποδηλώνει ότι υπάρχουν ακόμη ενεργές ζώνες με συσσωρευμένη ενέργεια.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής γεωφυσικής Οβγκούν Αχμέτ Ερτζάν χαρακτήρισε τον σεισμό ως μέρος της μετασεισμικής ακολουθίας των μεγάλων σεισμών του 2023, εκτιμώντας ότι δεν αναμένει ισχυρότερη δόνηση το επόμενο διάστημα, χωρίς όμως – όπως είπε – να μπορεί να υπάρξει απόλυτη βεβαιότητα σε τέτοια φαινόμενα.

Κίνδυνος για σπίτια

Ο ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τα σύγχρονα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα, προειδοποίησε όμως ότι παλαιότερες και πιο ευάλωτες κατασκευές, όπως πέτρινα σπίτια, καμινάδες και μιναρέδες, ενδέχεται να υποστούν ζημιές ακόμη και από μεσαίου μεγέθους σεισμούς.

Σε ανάλογο μήκος κύματος κινήθηκε και ο γεωλόγος καθηγητής Οκάν Τουϊσούζ, ο οποίος ανέφερε ότι η δόνηση υποδηλώνει θραύση σε ήδη «φορτισμένο» ρήγμα. Όπως εξήγησε, η μεταφορά τάσεων μετά τους σεισμούς του 2023 εξακολουθεί να επηρεάζει την περιοχή, ενώ δεν απέκλεισε την εκδήλωση μετασεισμών έως και 4,7 Ρίχτερ τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν την είσοδο σε κτίρια που έχουν ήδη υποστεί ζημιές, επισημαίνοντας ότι ακόμη και μικρότερες δονήσεις μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνες για στατικά επιβαρυμένες κατασκευές.

Το αδύναμο έδαφος

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε και ο καθηγητής Οσμάν Μπεκτάς, ο οποίος έκανε λόγο για «αδύναμο έδαφος» και «κουρασμένα κτίρια» στη Μαλάτια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η περιοχή διαθέτει πολλαπλά ενεργά ρήγματα και δεν είναι ακόμη σαφές ποιο από αυτά συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη πίεση.

Από τις πιο ανησυχητικές εκτιμήσεις ήταν εκείνη του καθηγητή Σενέρ Ουσουμεζσόι, ο οποίος υποστήριξε ότι η σεισμική κινητικότητα δεν έχει ολοκληρωθεί. Όπως ανέφερε, το ρήγμα του Πουτούργκε εξακολουθεί να διαθέτει δυναμικό για σεισμό κάτω των 6,5 Ρίχτερ, καθώς η ενέργεια μεταφέρεται σε παράλληλους κλάδους της περιοχής.

Τέλος, ο διευθυντής του Κέντρου Σεισμικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Dokuz Eylül, Χασάν Σοζμπιλίρ, επισήμανε ότι το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε έχει ιστορικό παραγωγής ισχυρών και καταστροφικών σεισμών, σύμφωνα με παλαιοσεισμολογικές μελέτες.

Αυξημένη προσοχή

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, το κοινό μήνυμα των ειδικών είναι σαφές: δεν υπάρχει λόγος πανικού, αλλά απαιτείται αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές με ευάλωτα ή ήδη επιβαρυμένα κτίρια. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν ο σεισμός των 5,6 Ρίχτερ ήταν απλώς ένας ακόμη μετασεισμός ή προειδοποίηση για νέα ισχυρή σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ανατολίας.