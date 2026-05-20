Ένα εντυπωσιακό αλμπίνο βουβάλι βάρους περίπου 700 κιλών από το Μπανγκλαντές έχει τραβήξει την προσοχή του διαδικτύου, μετατρέποντας ένα απλό αγροτικό στιγμιότυπο σε παγκόσμιο viral. Ο λόγος; Το ασυνήθιστο όνομα που του έδωσε ο ιδιοκτήτης του: «Ντόναλντ Τραμπ».

Το σπάνιο ζώο ξεχωρίζει για τον αλμπινισμό του και το σχεδόν λευκό τρίχωμά του. Εμφανίστηκε σε βίντεο που μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο των social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και πλήθος σχολίων.

700 KG Buffalo Named “Donald Trump” lookes alot like Mr president 🔥🔥 pic.twitter.com/LOVIlcXkWk — President Vladimier Putin Parody (@VladimierPutin) May 17, 2026

Πέρα από το εντυπωσιακό του μέγεθος, αυτό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση ήταν η «ομοιότητα» που, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του, έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Μια χαρακτηριστική ξανθιά τούφα στο κεφάλι του βουβαλιού στάθηκε αρκετή για να πυροδοτήσει συγκρίσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το αποτέλεσμα ήταν ένα νέο κύμα σχολίων και χιουμοριστικών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι χρήστες του διαδικτύου σχολίασαν με ευρηματικότητα το βίντεο. «Είναι πιο ήρεμος από τον κανονικό Trump», έγραψε ένας, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Αυτός τουλάχιστον δεν κάνει tweets».

Το βίντεο συνεχίζει να συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές, με το λεγόμενο «βουβάλι Τραμπ» να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο παράξενα και πολυσυζητημένα viral των τελευταίων ημερών.