Η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση για το θανατηφόρο δυστύχημα στην Αττική Οδό, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/5), με θύμα έναν 60χρονο μοτοσικλετιστή. Στο τροχαίο εμπλέκεται περιπολικό του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιπολικό βρισκόταν σταθμευμένο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), κοντά στα διόδια Ανθούσας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν έλεγχο και βεβαίωση παράβασης σε οδηγό φορτηγού για μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

Όπως διευκρινίζεται, κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης στάσης είχαν τεθεί σε λειτουργία οι φάροι και τα αλάρμ του περιπολικού, ώστε να προειδοποιούνται εγκαίρως οι διερχόμενοι οδηγοί.

Κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου και ενώ οι αστυνομικοί είχαν ήδη επιστρέψει στο όχημα για να αποχωρήσουν, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 60χρονος προσέκρουσε αρχικά στο πίσω πλαϊνό αριστερό μέρος του περιπολικού. Στη συνέχεια έσπασε τον καθρέφτη της πόρτας του οδηγού και κατέληξε στο πίσω αριστερό μέρος του φορτηγού που βρισκόταν υπό έλεγχο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη.

Για το περιστατικό έχει διαταχθεί προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού, ενώ έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.