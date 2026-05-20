Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της 20ης Μαΐου 2026 μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά κλοπών, διαρρήξεων και ληστειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έως αυτή τη στιγμή έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, ενώ μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνεται και οπλισμός που κατασχέθηκε κατά τις έρευνες. Οι Αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, καθώς η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και αναμένεται νεότερη ενημέρωση.

Η δράση της οργάνωσης

Η εγκληματική ομάδα φέρεται να έχει διαπράξει μία ληστεία σε πεζό, μία διάρρηξη καταστήματος με λεία ύψους 149.000 ευρώ, καθώς και τρεις διαρρήξεις σε οικίες, από τις οποίες αφαιρέθηκαν χρήματα και κοσμήματα.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έχουν καταγραφεί μία κλοπή αυτοκινήτου και μία κλοπή μοτοσικλέτας. Η συνολική λεία της οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό και άλλων πιθανών μελών του κυκλώματος.