Άγριος καβγάς μεταξύ μαθητριών σημειώθηκε το πρωί έξω από Γυμνάσιο στην Αμαλιάδα, με αφορμή, σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, προσωπική διαφορά που φέρεται να υπήρχε από το παρελθόν.

Όπως αναφέρεται, μια 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της, την ώρα που βρισκόταν έξω από την είσοδο του σχολείου. Το επεισόδιο πήρε γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας αναστάτωση στη σχολική κοινότητα.

Εκπαιδευτικός που βρισκόταν σε εφημερία αντιλήφθηκε το περιστατικό και οδήγησε τις εμπλεκόμενες μαθήτριες στη διεύθυνση του σχολείου για την καταγραφή του συμβάντος.

Η 13χρονη μεταφέρθηκε αρχικά από τη μητέρα της στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας για εξέταση, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, δέχθηκε τράβηγμα από τα μαλλιά και υπέστη εκδορές στην πλάτη και τα χέρια από τις δύο συμμαθήτριές της.

Στη συνέχεια, ο πατέρας της ανήλικης μετέβη στην Ασφάλεια Ήλιδας και υπέβαλε μήνυση για το περιστατικό.

Ακολούθως, η 13χρονη διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα για περαιτέρω ιατρική εξέταση, καθώς πρόκειται για ανήλικη.

Το συμβάν έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της βίας μεταξύ ανηλίκων και την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης από σχολικές και αρμόδιες αρχές.