Επίσημη μορφή πήρε η συμφωνία του Άρη με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε χθες τη συνέχιση της συνεργασίας της με τον έλληνα τεχνικό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. «Πρέπει να αλλάξουμε όλοι μαζί το… τσιπάκι.

Με τον πρόεδρο και τον κ. Ρέγες, τους οποίους επίσης ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου, δουλεύουμε ήδη για την επόμενη μέρα και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας» δήλωσε ο Γρηγορίου, ο οποίος πέραν του αγωνιστικού έβαλε ως στοίχημα και την επιστροφή του κόσμου στο γήπεδο. «Ενα από τα μεγάλα στοιχήματα του χρόνου είναι να φέρουμε ξανά τον κόσμο πίσω, να γεμίσει πάλι το γήπεδο. Και θα το κάνουμε».

Η χθεσινή συνάντηση των δύο ανδρών δεν περιελάμβανε μόνο τα της μεταξύ τους συμφωνίας, αφού συζητήθηκαν αρκετά και για τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Το ρόστερ βρίσκεται στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή και με το ξεσκαρτάρισμα σε πρώτο πλάνο, ώστε να οριστικοποιηθεί ο αριθμός των μεταγραφών. Ο Γρηγορίου θέλει ιδανικά 9-10 μεταγραφές, κρίνοντας ότι το ρόστερ δεν χρήζει πολλών αλλαγών. Πάντα, βέβαια, σε συνάρτηση με το οικονομικό και την απόφαση του Αρη να ρίξει το μπάτζετ. Ο έλληνας τεχνικός έχει κάνει τις εισηγήσεις του και ανάμεσα σε αυτές υπάρχει η έκπληξη με τον Μάρτιν Φρίντεκ. Ο Τσέχος μέχρι πρότινος ήταν στην πόρτα της εξόδου, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει, με τον Χάμζα Μεντίλ την ίδια στιγμή να πλησιάζει στην πόρτα της εξόδου.

Στα «θέλω» του Γρηγορίου περιλαμβάνεται και ο Γιώργος Αθανασιάδης. Η απόσταση στο οικονομικό με τον έλληνα κίπερ παραμένει – ο Αρης του προσφέρει λιγότερα από το φετινό συμβόλαιό του –, με τον παίκτη να δίνει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στην Κοτσαέλισπορ. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να έχει επαφή με τον τουρκικό σύλλογο, ο οποίος φαίνεται διατεθειμένος να του δώσει ένα ποσό κοντά στις 500 χιλιάδες ευρώ. Εάν αυτό δεν γίνει, τότε θα μπει σε νέο κύκλο επαφών με τον Αρη και ενώ παράλληλα έχει τον Ηρακλή στο… περίμενε ως τελευταία επιλογή αυτή τη στιγμή.

Μέσα στις επόμενες μέρες θα οριστικοποιηθεί και το πρόγραμμα της καλοκαιρινής προετοιμασίας του Αρη. Αυτή έχει ως πιθανή ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουλίου και θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια. Οσον αφορά το βασικό στάδιο, η Σερβία και το Ζλάτιμπορ είναι η λύση που προκρίνεται για την ώρα. Ο Αρης έχει πάρει συστάσεις και από τον Ούρος Ράτσιτς, εξετάζοντας και κάποιες άλλες επιλογές στο εξωτερικό με κριτήριο και τα φιλικά παιχνίδια.