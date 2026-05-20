Οι λιθουανικές αρχές ήραν τον συναγερμό που είχε σημάνει λόγω εισερχόμενου drone, γεγονός που προκάλεσε προσωρινή διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Βίλνιους και οδήγησε τον πρόεδρο, την πρωθυπουργό και τους κατοίκους της λιθουανικής πρωτεύουσας στα καταφύγια.

Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε νωρίτερα, όταν εντοπίστηκε drone στον εναέριο χώρο της γειτονικής Λευκορωσίας να κατευθύνεται προς τη Λιθουανία. Η προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους παραμένει άγνωστη, καθώς δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί.

Ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας δήλωσε: «Δεν γνωρίζουμε αν το drone είναι ουκρανικό ή όχι», αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την προέλευση και τον σκοπό του.

Τα περιστατικά αυτού του είδους έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες στις χώρες της Βαλτικής, ως αποτέλεσμα της έντασης που προκαλεί η αύξηση των ουκρανικών επιθέσεων κατά ρωσικών στρατηγικών στόχων στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, κοντά στα σύνορα με την Εσθονία και τη Φινλανδία.

Πρωτοφανής κινητοποίηση στη Λιθουανία

Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και την εκτεταμένη χρήση drones, που αντιαεροπορικός συναγερμός οδηγεί την πολιτική ηγεσία, τους βουλευτές και τους πολίτες πρωτεύουσας χώρας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καταφύγια.

Την προηγούμενη χρονιά, ανάλογος συναγερμός είχε οδηγήσει μόνο τα μέλη της πολιτικής ηγεσίας στα καταφύγια, χωρίς να δοθεί εντολή εκκένωσης για τον πληθυσμό.

Ο τελευταίος συναγερμός σήμανε στις 10.20 τοπική ώρα μέσω των κινητών τηλεφώνων, με το μήνυμα: «Αντιαεροπορικός συναγερμός: Κατευθυνθείτε αμέσως προς ένα καταφύγιο ή ασφαλές μέρος, φροντίστε τα μέλη της οικογενείας σας και περιμένετε οδηγίες».

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων BNS, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Γκιτάνας Ναουζέντα, η πρωθυπουργός Ινγκα Ρουγκινιενέ και οι βουλευτές του λιθουανικού κοινοβουλίου μεταφέρθηκαν άμεσα σε καταφύγια.

Παράλληλα, οι πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους ανεστάλησαν προσωρινά, τα τρένα σταμάτησαν και οι επιβάτες οδηγήθηκαν στα υπόγεια καταφύγια των σταθμών.

Ενεργοποίηση του ΝΑΤΟ

Ο στρατός της Λιθουανίας ανακοίνωσε ότι τα ραντάρ κατέγραψαν σήμα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας, κοντά στα σύνορα. Η αποστολή εναέριας εποπτείας του ΝΑΤΟ τέθηκε σε επιφυλακή, με τη συμμετοχή ρουμανικών F-16 που σταθμεύουν στη Λιθουανία — τα ίδια που είχαν καταρρίψει ουκρανικό drone στον εσθονικό ουρανό μία ημέρα νωρίτερα.

Ο συναγερμός ήρθη στις 11.00 τοπική ώρα, επαναφέροντας την κανονικότητα στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας.