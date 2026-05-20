Ξεκινούν οι εγγραφές για τα Summer Camp 2026 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.), που προσφέρουν και φέτος στα παιδιά του Πειραιά ένα καλοκαίρι γεμάτο δημιουργία, παιχνίδι και ψυχαγωγία σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά, για πρώτη φορά θα λειτουργήσει πιλοτικά ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα Summer Camp για παιδιά με αναπηρία, ενισχύοντας τη συμμετοχή όλων των παιδιών σε δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικοποίησης χωρίς αποκλεισμούς.

Τα δύο προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών και έχουν συνδιαμορφωθεί από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και ειδικούς παιδαγωγούς. Στόχος είναι η ουσιαστική συμμετοχή των παιδιών μέσα από δραστηριότητες που προάγουν τη βιωματική μάθηση και τη συνεργασία.

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν θεατρικό παιχνίδι, αφήγηση, μουσικοκινητική αγωγή, χορό, μουσική, εικαστικά, κατασκευές και περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Δηλώσεις του Δημάρχου Πειραιά και του Προέδρου της ΚΟ.Δ.Ε.Π.

Με αφορμή την έναρξη των προγραμμάτων, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης τόνισε: «Η έναρξη των Summer Camp 2026 της ΚΟ.Δ.Ε.Π., ενός από τα πλέον αγαπημένα και δημοφιλή προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης της πόλης μας, μας γεμίζει χαρά καθώς όπως κάθε χρόνο βλέπουμε εκατοντάδες παιδιά να ζουν όμορφες, ξέγνοιαστες και δημιουργικές καλοκαιρινές στιγμές.»

Ο Δήμαρχος πρόσθεσε πως το νέο πρόγραμμα για παιδιά με αναπηρία αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, που ενισχύει τη συμπερίληψη και δίνει σε περισσότερα παιδιά τη δυνατότητα να συμμετέχουν ισότιμα σε δράσεις χαράς και δημιουργίας. «Η συμπερίληψη άλλωστε, είναι μια πράξη αγάπης και ευθύνης απέναντι σε όλα τα παιδιά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π. Γιάννης Βοϊδονικόλας επισήμανε: «Με μεγάλη χαρά αλλά και υπευθυνότητα, διοργανώνουμε και εφέτος το πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης για τα παιδιά του Πειραιά “Summer Camp 2026”, ενώ εφαρμόζουμε πιλοτικά για πρώτη φορά και το πρόγραμμα Summer Camp για παιδιά με αναπηρία».

Ο ίδιος υπογράμμισε πως στόχος των προγραμμάτων είναι να προσφέρουν σε όλα τα παιδιά της πόλης μια μοναδική και προσβάσιμη εμπειρία παιχνιδιού, έκφρασης και κοινωνικοποίησης, αλλά και στους γονείς μια «ανάσα» μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο.

Διάρκεια, ώρες λειτουργίας και κόστος συμμετοχής

Το Summer Camp 2026 θα πραγματοποιηθεί από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2026, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά (Παλαμηδίου 28-34). Οι εγγραφές θα γίνονται από 27 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2026 στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. (Ελ. Βενιζέλου & Ζωσιμαδών 11, ώρες 9:00–13:00).

Οι τρεις περίοδοι του προγράμματος είναι: Α΄ Περίοδος: 22/06 – 03/07, Β΄ Περίοδος: 06/07 – 17/07, Γ΄ Περίοδος: 20/07 – 31/07. Το ωράριο λειτουργίας είναι Δευτέρα – Παρασκευή, 07:30 – 15:30.

Το Summer Camp για παιδιά με αναπηρία θα διεξαχθεί από 22 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου 2026, στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά (Παλαμηδίου 28). Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 5 Ιουνίου 2026.

Οι δύο περίοδοι του προγράμματος είναι: Α΄ Περίοδος: 22/06 – 03/07, Β΄ Περίοδος: 06/07 – 17/07. Το ωράριο λειτουργίας είναι Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00 – 16:00.

Το κόστος συμμετοχής ανά παιδί και ανά περίοδο διαμορφώνεται ως εξής: 60 € για το πρώτο παιδί, 50 € για το δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας, 30 € για το τρίτο παιδί.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. στο τηλέφωνο 210-4101750.