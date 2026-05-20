Με πιο καλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η Πέμπτη στη χώρα, καθώς η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα δεν θα λείψουν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η βελτίωση του καιρού δεν θα έχει διάρκεια, αφού από την Παρασκευή η αστάθεια θα αρχίσει να εντείνεται, με περισσότερες βροχές και καταιγίδες, ενώ το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα γίνει ακόμη πιο άστατος σε πολλές περιοχές της χώρας.

Αίθριος ο καιρός την Πέμπτη – Τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα

Την Πέμπτη 21 Μαΐου, ο καιρός αναμένεται αρχικά γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα, οι νεφώσεις θα αυξηθούν πρόσκαιρα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, δίνοντας τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά τμήματα.

Δεν αποκλείεται ακόμη να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο αλλά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών της χώρας.

Άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα μικρή άνοδο, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 28 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσεως 2 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα θα φτάσουν ακόμη και τα 6 μποφόρ.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική, ο καιρός θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και γενικά αίθριες συνθήκες. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα, δίνοντας τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Εντείνεται η αστάθεια από την Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο

Παρασκευή με περισσότερες βροχές και καταιγίδες

Την Παρασκευή 22 Μαΐου, στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται από το πρωί νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού στις περιοχές αυτές αναμένεται αργά το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα, η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι και μετά οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, προκαλώντας τοπικές βροχές, μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές θα διατηρηθούν έως και το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βορειοανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 25 βαθμών.

Πιο εκτεταμένη αστάθεια το Σάββατο

Το Σάββατο 23 Μαΐου, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από πιο έντονη και εκτεταμένη αστάθεια σε πολλές περιοχές της χώρας. Στα ανατολικά τμήματα αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στα δυτικά, ο καιρός θα ξεκινήσει με περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας, όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και πρόσκαιρες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο από το απόγευμα θα ενισχυθούν φτάνοντας ακόμη και τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Άστατος καιρός και την Κυριακή

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και την Κυριακή 24 Μαΐου, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Στα δυτικά, ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος, όμως τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ και τοπικά από το απόγευμα ακόμη και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.