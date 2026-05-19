Στην Αττική αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες νεφώσεις που κατά περιόδους θα αυξάνονται έως και το απόγευμα, δίνοντας τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς, ενώ τοπικά θα φτάσει και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ από το βράδυ θα στραφούν σε νότιους 2 με 4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, τοπικά έως 5 μποφόρ.

Αίθριος καιρός και μικρή άνοδος θερμοκρασίας την Πέμπτη

Την Πέμπτη 21 Μαΐου, ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα και λίγες νεφώσεις.

Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις πρόσκαιρα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα, αγγίζοντας στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει ακόμη και τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Νέα μεταβολή του καιρού από την Παρασκευή

Την Παρασκευή 22 Μαΐου, στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται από το πρωί νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ βελτίωση του καιρού εκεί αναμένεται από το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι και μετά οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, δίνοντας τοπικές βροχές, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, που σε ορισμένες περιοχές θα διατηρηθούν έως και το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Πιο έντονη αστάθεια το Σαββατοκύριακο

Το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου, ο καιρός θα παρουσιάσει πιο έντονη και εκτεταμένη αστάθεια.

Στα ανατολικά τμήματα της χώρας αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά, ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλύτερος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξάνονται στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειώνονται τοπικές βροχές ή μπόρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, τοπικά έως και 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή.