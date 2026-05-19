«Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα, να αρνηθεί να προσέλθει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, είναι ενδεικτική της αδυναμίας του να αιτιολογήσει την απόφαση του να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο» τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει ότι «Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν. Αντιθέτως, η απόφαση της αρχειοθέτησης είναι αυτή που έχει δημιουργήσει σε όλη την κοινωνία την αίσθηση της κατάργησης στην πράξη της διάκρισης των εξουσιών».

«Δεν υπήρξαν αντίστοιχες ευαισθησίες, όταν αρνήθηκε να εξαιρεθεί ως πρώην εποπτεύων της ΕΥΠ και επέλεξε να είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης. Αυτή η παρακμή θα τελειώσει με την πολιτική αλλαγή» καταλήγει η ανακοίνωση.