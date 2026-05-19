Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσαν η Μαρία Καρυστιανού και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός κατά του Νίκου Καραχάλιου, μετά τις δηλώσεις του τελευταίου περί «εντολής Μόσχας» που, όπως υποστήριξε, βρίσκεται πίσω από την ίδρυση πολιτικού κόμματος.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο κ. Καραχάλιος καλείται να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία για τον ισχυρισμό του σχετικά με την υποτιθέμενη εντολή που αφορά την ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

Νωρίς το πρωί η επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Μαρία Καρυστιανού και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν στο ΑΤ Συντάγματος μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του«γνωστού για τη συκοφαντική εμμονή του επικοινωνιολόγου, πρώην Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ και συνεργάτη σειράς προέδρων της, που μοιάζει να τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία», αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον της κ. Καρυστιανού.

Αιχμές για το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

«Ο Ν. Καραχάλιος καλείται να προσκομίσει την υποτιθέμενη “εντολή” περί ίδρυσης κόμματος, που κατά τον ισχυρισμό του σε χθεσινές δηλώσεις του δήθεν μετέφερε ο Θ. Αυγερινός στην Μ. Καρυστιανού, ειδάλλως θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου για τους συκοφάντες.

Το αυτόφωρο για τη σύλληψη του κατά συρροή συκοφάντη λήγει στις 12:00 το μεσημέρι. Η ΕΛΑΣ άραγε ακόμη δεν κατόρθωσε να εντοπίσει και να συλλάβει τον Ν. Καραχάλιο στη διεύθυνση της κατοικίας του; Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη άραγε γνωρίζει κάτι ή έχει μετατρέψει το υπουργείο του σε Προστασίας Εγκληματιών;».