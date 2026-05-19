Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (19/5) στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, όταν ηλικιωμένος άνδρας έπεσε από τον τέταρτο όροφο του κτιρίου, χάνοντας τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε στο κενό, πέφτοντας από τον τέταρτο στον δεύτερο όροφο.

Ο ηλικιωμένος υπέστη θανάσιμα τραύματα από την πτώση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας.