Σοβαρή υπόθεση bullying με θύμα έναν 16χρονο μαθητή με αναπηρία (ΑμεΑ) βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχή της Λάρισας. Η υπόθεση έχει πλέον παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα του εφήβου, ο οποίος φοιτά στη Γ’ Γυμνασίου, ο γιος του δεχόταν συστηματική παρενόχληση και εκφοβισμό από τρεις συμμαθητές του μέσα στον σχολικό χώρο. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του onlarissa.gr, ο πατέρας ενημερώθηκε για τα περιστατικά την περασμένη Παρασκευή.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, οι παρενοχλήσεις λάμβαναν χώρα ακόμη και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, χωρίς ωστόσο να γίνονται αντιληπτές από τους εκπαιδευτικούς, καθώς εκείνοι είχαν στραμμένη την προσοχή τους στον πίνακα.

Το περιστατικό έγινε αρχικά γνωστό στον αδελφό του 16χρονου, ο οποίος επίσης φοιτά στο ίδιο σχολείο. Εκείνος ενημέρωσε τη διευθύντρια και στη συνέχεια τον πατέρα τους. Ο πατέρας επικοινώνησε αμέσως με τη διεύθυνση του σχολείου και κατέθεσε μήνυση στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Νέα στοιχεία και αποκαλύψεις

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο μαθητής αποκάλυψε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που εκφοβιζόταν από τους ίδιους συμμαθητές του. Είχε υποστεί στο παρελθόν σοβαρότερες μορφές σχολικού εκφοβισμού, με απειλές και εκφοβισμό. Όπως φέρεται να κατέθεσε, φοβόταν να μιλήσει στους γονείς του εξαιτίας των απειλών που δεχόταν.

Ο πατέρας του παιδιού ανέφερε ότι από τη στιγμή που ήρθαν στο φως τα γεγονότα, ο γιος του βρίσκεται υπό ψυχολογική υποστήριξη, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την ψυχική του υγεία.

Νομικές ενέργειες

Ο πατέρας έχει καταθέσει μήνυση τόσο σε βάρος των γονέων των τριών μαθητών όσο και κατά δύο εκπαιδευτικών, ενώ η υπόθεση έχει ήδη παραπεμφθεί στον εισαγγελέα για περαιτέρω έρευνα.

Όπως τόνισε ο ίδιος, σκοπός του δεν είναι μόνο η προστασία του παιδιού του, αλλά και η ευρύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό, ώστε ανάλογα περιστατικά να προλαμβάνονται στο μέλλον.