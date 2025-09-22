Στις 26 Σεπτεμβρίου 2025 ξεκινά για πρώτη φορά ταυτόχρονα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς η εξ αποστάσεως επιμόρφωση για Εκπαιδευτικούς δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Στελέχη Εκπαίδευσης, καθώς και Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς. Η επιμόρφωση επικεντρώνεται στην πρόληψη και αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών βίας στο σχολικό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της Δικτυακής Πύλης e-IEP στη διεύθυνση https://mitroo.iep.edu.gr/login, από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 (ώρα 13:00) έως την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 (13:00).

Το πρώτο επιμορφωτικό πρόγραμμα, το οποίο ξεκινά την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, έχει διάρκεια 48 ωρών και εντάσσεται στις δράσεις για την προαγωγή της ασφάλειας και της ψυχοκοινωνικής ευημερίας των μαθητών. Βασικός στόχος είναι η κατάρτιση των στελεχών εκπαίδευσης και των επαγγελματιών σε σύγχρονες πρακτικές πρόληψης και παρέμβασης.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής κατά της ενδοσχολικής βίας

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η 4η φάση της δράσης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, που υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Οι επιμορφωτικές δράσεις ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2024 με τα μέλη των τετραμελών ομάδων δράσης, συνεχίστηκαν το διάστημα Φεβρουαρίου – Μαΐου 2025 με τους υπεύθυνους αποδεκτών αναφορών και συμβούλους εκπαίδευσης και, από τον Σεπτέμβριο, επεκτείνονται για πρώτη φορά σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς, ταυτόχρονα με το άνοιγμα των σχολείων.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σημείωσε: “Δίνουμε στους εκπαιδευτικούς μας τα αναγκαία εφόδια, ώστε να μπορούν να προλαμβάνουν, να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά, κάθε περιστατικό ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού γιατί η ασφάλεια και η ψυχική ισορροπία των παιδιών μας είναι για την Κυβέρνηση απόλυτη προτεραιότητα. Θέλουμε κάθε παιδί να νιώθει ασφαλές και αποδεκτό μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: κανένα παιδί μόνο του απέναντι στη βία, κανένα παιδί χωρίς στήριξη στο σχολείο”.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Σπύρος Δουκάκης, επισήμανε: “Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας αποτελεί κρίσιμο βήμα για την ασφάλεια και των παιδιών μας. Η 4η φάση επιμόρφωσης παρέχει στα στελέχη και τους εκπαιδευτικούς τα απαραίτητα εργαλεία για την προστασία κάθε μαθητή και μαθήτριας στο σχολικό περιβάλλον.”

Η επιμόρφωση στοχεύει:

στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης σχετικά με την αναγνώριση, πρόληψη και διαχείριση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού,

και των στελεχών της εκπαίδευσης σχετικά με την αναγνώριση, πρόληψη και διαχείριση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους για την προώθηση ενός ασφαλούς, συμπεριληπτικού και υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος,

για την προώθηση ενός ασφαλούς, συμπεριληπτικού και υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος, και στη διασφάλιση της ομαλής ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και της εκπαιδευτικής προόδου όλων των μαθητών και μαθητριών.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΙΕΠ στη διεύθυνση: https://elearning.iep.edu.gr