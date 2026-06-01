Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται η Τροχαία σε εθνικές οδούς, λιμάνια και βασικούς οδικούς άξονες, ενόψει της επιστροφής των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Η κίνηση αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένη από το απόγευμα και μετά, ενώ έχουν προγραμματιστεί έκτακτα δρομολόγια ΚΤΕΛ και πλοίων.

Η κορύφωση της κυκλοφορίας προβλέπεται από τις απογευματινές έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας, όταν θα επιστρέψουν στα αστικά κέντρα τόσο όσοι αναχώρησαν από την Παρασκευή όσο και εκείνοι που ταξίδεψαν για μία μόνο ημέρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 240.000 οχήματα πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνας το τριήμερο της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής.

Πού αναμένονται καθυστερήσεις

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εκτιμάται ότι θα σημειωθούν στα ρεύματα εισόδου προς τις μεγάλες πόλεις. Η Τροχαία έχει αναπτύξει δυνάμεις σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή κυκλοφορία.

Στόχος των μέτρων είναι η διευκόλυνση των οδηγών, η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και η ασφαλής επιστροφή των εκδρομέων.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών

Στο πλαίσιο των μέτρων έχει τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων από τις 16:00 έως τις 23:00, στα ρεύματα εισόδου προς τα αστικά κέντρα.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδεικνύουν προσοχή, να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να αποφεύγουν την επιθετική οδήγηση και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Ομαλή εικόνα στην Αθηνών–Κορίνθου

Κατά τις μεσημεριανές ώρες, η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου παρέμενε ομαλή, χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις. Στα διόδια της Ελευσίνας η ροή των οχημάτων ήταν κανονική, ωστόσο αναμένεται σταδιακή αύξηση της κίνησης όσο πλησιάζει το απόγευμα.

Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής

Αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται και στα λιμάνια της Αττικής, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη τα τελευταία δρομολόγια του τριημέρου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο.

Από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται συνολικά 19 δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιούνται 47 δρομολόγια, εκ των οποίων 22 με ταχύπλοα και υδροπτέρυγα και 25 με συμβατικά πλοία.

Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο 12.

Υψηλή πληρότητα για Αίγινα και Αγκίστρι

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση προς κοντινούς προορισμούς, όπως η Αίγινα και το Αγκίστρι, όπου καταγράφηκε υψηλή πληρότητα ήδη από τις πρωινές αναχωρήσεις.

Πολλοί ταξιδιώτες επέλεξαν μονοήμερες αποδράσεις για την τελευταία ημέρα του τριημέρου, γεγονός που αύξησε την επιβατική κίνηση στα συγκεκριμένα δρομολόγια.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν υπομονή, να φορούν ζώνη ασφαλείας και κράνος και να αποφεύγουν επικίνδυνους ελιγμούς, ώστε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η επιστροφή του τριημέρου.