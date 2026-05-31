Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος είναι η 1η Ιουνίου και η ημέρα θα κυλήσει με διαφορετικό καθεστώς για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Αν και η συγκεκριμένη εορτή δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες για το σύνολο των επιχειρήσεων, χιλιάδες εργαζόμενοι δεν θα εργαστούν λόγω συλλογικών συμβάσεων, κανονισμών ή επιχειρησιακής πρακτικής.

Την ίδια στιγμή, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές, όπως επίσης σχολεία και φροντιστήρια, ενώ τα σούπερ μάρκετ και η αγορά αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ανοιχτά σούπερ μάρκετ και καταστήματα

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν αποτελεί γενική υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα και δεν επηρεάζει τη λειτουργία του λιανεμπορίου. Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ, εξυπηρετώντας τους καταναλωτές με το συνηθισμένο ωράριό τους.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές ισχύουν τοπικές αποφάσεις ή παγιωμένα έθιμα που διαφοροποιούν την εικόνα.

Πού θα παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα

Στη Θεσσαλία, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους των τεσσάρων νομών, έχει εισηγηθεί τη διατήρηση της αργίας, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Παράλληλα, τοπική υποχρεωτική αργία ισχύει σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία αφορά τα εμπορικά καταστήματα.

Οι καταναλωτές συνιστάται να ενημερώνονται από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους για το τι θα ισχύσει στην περιοχή τους.

Κλειστές τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες

Σε αντίθεση με την αγορά, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι τράπεζες δεν θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί καθιερωμένη αργία για το Δημόσιο και τον τραπεζικό κλάδο, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται συναλλαγές και να παραμένουν κλειστά σχολεία και φροντιστήρια.

Ποιοι εργαζόμενοι δεν θα δουλέψουν

Αν και η αργία δεν εφαρμόζεται οριζόντια στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχουν αρκετοί κλάδοι όπου η ημέρα έχει καθιερωθεί ως ημέρα ανάπαυσης μέσω συλλογικών συμβάσεων ή ειδικών ρυθμίσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Εργαζόμενοι σε βιβλιοπωλεία

Φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών

Διαγνωστικά κέντρα

Κλινικές και οίκοι ευγηρίας

Εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης

Ναυτιλιακά πρακτορεία

Επιχειρήσεις πετρελαιοειδών

Ξυλεμπορικά καταστήματα

Καπνοβιομηχανίες

Θυρωροί

Τεχνικοί ραδιοφώνου και τηλεόρασης

Ηλεκτροτεχνίτες και εργαζόμενοι σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Εργαζόμενοι σε λατομεία και τεχνικά έργα

Πότε θεωρείται αργία σε μια επιχείρηση

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ), μια ιδιωτική επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα του Αγίου Πνεύματος όταν αυτό προβλέπεται:

Από απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη

Από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Από τον εσωτερικό κανονισμό της επιχείρησης

Από πάγιο επιχειρησιακό έθιμο ή συνήθη πρακτική

Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν

Για τις επιχειρήσεις όπου η ημέρα θεωρείται αργία αλλά λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση 75%. Για τους ημερομίσθιους, η προσαύξηση υπολογίζεται επί του ημερομισθίου τους, ενώ για τους μισθωτούς επί του 1/25 του μηνιαίου μισθού.

Όπου η ημέρα αντιμετωπίζεται ως αργία, οι εργαζόμενοι που δεν θα απασχοληθούν λαμβάνουν κανονικά τις αποδοχές τους χωρίς περικοπή.

Τι γιορτάζουμε την ημέρα του Αγίου Πνεύματος

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος είναι κινητή και γιορτάζεται πάντοτε Δευτέρα, επτά εβδομάδες μετά το Πάσχα, δηλαδή την επομένη της Κυριακής της Πεντηκοστής. Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, τιμάται η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς συνδέεται άμεσα με το δόγμα της Αγίας Τριάδας.