Εφιαλτικές στιγμές βίωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου μία 20χρονη στο κέντρο της Αθήνας, όταν δέχθηκε βίαιη επίθεση και έπεσε θύμα ληστείας από ομάδα τεσσάρων ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα. Οι τέσσερις δράστες, δύο αγόρια και δύο κορίτσια ηλικίας 14 έως 16 ετών, προσέγγισαν τη νεαρή ενώ κινούνταν πεζή στην Ιερά Οδό.

Οι ανήλικοι φέρονται να της επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, χτυπώντας τη στο πρόσωπο και την κοιλιακή χώρα. Αφού την ακινητοποίησαν, άρπαξαν το κινητό της τηλέφωνο και εξαφανίστηκαν από το σημείο.

Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση και λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους τέσσερις ανήλικους σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης.

Κατά την έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές υπηρεσίες, καθώς πριν από λίγους μήνες είχαν εμπλακεί σε υπόθεση ληστείας.