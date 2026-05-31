Αίθριος καιρός θα επικρατήσει σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά αναμένονται τοπικοί όμβροι, ενώ στα δυτικά και βόρεια δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τοπικά τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ανατολικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ τις θερμές ώρες θα στραφούν σε νότιους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με τη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά αναμένονται τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί-βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με δυτικούς-νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος καιρός με δυτικούς-νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και στα νότια βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Αίθριος καιρός με νότιους-νοτιοδυτικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (Αγίου Πνεύματος)

Γενικά αίθριος καιρός, με νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων και σε πεδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φθάνοντας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026

Γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026

Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη το πρωί, οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026

Στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, με νεφώσεις από το μεσημέρι και τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα ανατολικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη βορειοδυτική χώρα.