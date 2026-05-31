Δύο νέα περιστατικά διάσωσης μεταναστών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο πρώτο περιστατικό εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 42 αλλοδαπούς, 56 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Ο εντοπισμός έγινε από εναέριο μέσο της δύναμης της FRONTEX.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα και μεταφέρονται προς το λιμάνι της Ιεράπετρας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον πλήρη συντονισμό των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε άλλη μία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, αυτή τη φορά στη θαλάσσια περιοχή 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρο. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, με την κινητοποίηση πλοίου της FRONTEX.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η λέμβος που εντοπίστηκε μετέφερε 23 αλλοδαπούς, οι οποίοι διασώθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα.