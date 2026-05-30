Φωταγωγήθηκε η Βουλή των Ελλήνων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Μαΐου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το κτίριο της εθνικής αντιπροσωπείας φωτίστηκε με το λογότυπο του Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και της Παγκόσμιας Ημέρας, υπό το θέμα «My MS Diagnosis», προβάλλοντας το μήνυμα της έγκαιρης και ακριβούς διάγνωσης της ασθένειας.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να ενισχύσει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, καθώς και να αναδείξει τις ανάγκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν με τη νόσο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπολογίζεται ότι περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας, ενώ 500.000 εξ αυτών ζουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ελλάδα, οι πάσχοντες ανέρχονται σε περίπου 23.000, εκ των οποίων 11.000 κατοικούν στην Αττική. Η φωταγώγηση της Βουλής, όπως τονίζεται, αποτελεί ένδειξη στήριξης προς τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας και συμβολή στη διάδοση ενός σημαντικού κοινωνικού μηνύματος.