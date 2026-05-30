Τροχαίο στη Χαλκιδική σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (30 Μαΐου 2026), όταν οδηγός γουρούνας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στην περιοχή Κασσανδρινό. Το όχημα κατέληξε σε αρδευτικό κανάλι, με αποτέλεσμα ο cνα τραυματιστεί.

Σύμφωνα με το halkidikinews.gr, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 30 ετών, βρέθηκε μέσα στο κανάλι μετά την εκτροπή της γουρούνας. Για τον απεγκλωβισμό και την ανάσυρσή του χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να ανασύρουν τον τραυματία από το κανάλι, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση διάσωσης.

Ο νεαρός άνδρας παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας για ιατρική φροντίδα.

Τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.