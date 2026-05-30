Μια νέα, επικίνδυνη μέθοδο ηλεκτρονικής απάτης (phishing) που βρίσκεται σε έξαρση το τελευταίο διάστημα φέρνει στο φως η Ελληνική Αστυνομία, εφιστώντας την άμεση προσοχή των πολιτών.

Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν παράνομα τα ονόματα της ΕΛ.ΑΣ., της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ευρωπαϊκών φορέων ασφαλείας, αλλά και του ίδιου του Αρχηγού της Αστυνομίας, προκειμένου να εγκλωβίσουν τα θύματά τους.

Η «παγίδα» του Gmail και το ψεύτικο e-mail

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Αρχηγείου, το επίμαχο e-mail φαίνεται να αποστέλλεται από τη διεύθυνση kepic.astynomia.gov.gr@gmail.com και έχει ως θέμα τη φράση «Εισβολή κυβερνοεγκλήματος».

Στο κείμενο αναφέρεται ψευδώς ότι η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας έχει εντοπίσει ψηφιακές απειλές που συνδέονται με τον παραλήπτη.

Για να γίνει το μήνυμα πιο πιστευτό, οι δράστες επικαλούνται το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος (EC3) και άλλους διεθνείς οργανισμούς, ενώ στο τέλος φέρει την πλαστή υπογραφή του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου.

Ψυχολογική πίεση και απειλές για χειροπέδες

Η στρατηγική των δραστών βασίζεται στη δημιουργία έντονου φόβου και πανικού. Χρησιμοποιώντας επιτακτικό ύφος, απαιτούν «άμεσες απαντήσεις» και απειλούν με «κυρώσεις» ή ακόμη και με «σύλληψη εντός 24 ωρών» αν ο πολίτης δεν συμμορφωθεί.

Η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθαρίζει κατηγορηματικά ότι πρόκειται για απάτη, υπογραμμίζοντας ότι οι επίσημες αρχές δεν χρησιμοποιούν ποτέ δωρεάν υπηρεσίες email όπως το Gmail, ενώ παράλληλα η ΕΛ.ΑΣ. δεν ζητά ποτέ εξηγήσεις για ποινικά αδικήματα ούτε απειλεί με συλλήψεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οδηγίες ασφαλείας για τους πολίτες

Οι αρχές συμβουλεύουν τους πολίτες να είναι εξαιρετικά καχύποπτοι με μηνύματα που ασκούν πίεση ή δημιουργούν αίσθημα κατεπείγοντος.

Αν λάβετε το συγκεκριμένο e-mail, μην απαντήσετε, μην ανοίξετε κανένα συνημμένο αρχείο ή σύνδεσμο, μην δώσετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και διαγράψτε το αμέσως.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη αλληλεπιδράσει με το μήνυμα ή έχετε αποκαλύψει δεδομένα σας, επικοινωνήστε αμέσως με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.