Ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τον ελεγχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Rosatom.

Η Rosatom ανέφερε ότι δεν σημειώθηκαν ζημιές σε κρίσιμο εξοπλισμό του σταθμού, ωστόσο από το πλήγμα δημιουργήθηκε τρύπα στον τοίχο ενός μηχανοστασίου. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια της εγκατάστασης.

«Σήμερα το απόγευμα, ένα ουκρανικό μαχητικό drone-καμικάζι έπληξε το κτίριο του στροβιλοστασίου της Μονάδας Αρ. 6, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έκρηξη», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ. «Η έκρηξη δεν προκάλεσε ζημιές στον κύριο εξοπλισμό, ωστόσο άνοιξε μια τρύπα στον τοίχο του στροβιλοστασίου».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την ουκρανική πλευρά. Ο Λιχατσόφ χαρακτήρισε την επίθεση «σκόπιμη», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο τη διεθνή πυρηνική ασφάλεια.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από τον Μάρτιο του 2022, είναι κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια του πολέμου έχει δεχθεί επανειλημμένα πυρά, γεγονός που έχει εντείνει τους φόβους για πιθανό πυρηνικό ατύχημα.

«Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε ένα περιστατικό που πιθανότατα θα επηρεάσει ακόμη και όσους ζουν πολύ πέρα από τα σύνορα της Ρωσίας και της Ουκρανίας και εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι εντελώς ασφαλείς», τόνισε ο Λιχατσόφ, προειδοποιώντας για τις ευρύτερες συνέπειες μιας τέτοιας επίθεσης.