Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία έπειτα από ρωσικά πλήγματα στις περιφέρειες Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και στο Κίεβο, σε μία από τις σπάνιες επιθέσεις που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ολεξάντρ Γκάνια, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ύστερα από ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ. Οι τοπικές αρχές έκαναν γνωστό το περιστατικό μέσω Telegram.

Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Φεντόροφ. Εικόνες που δημοσιεύθηκαν στον λογαριασμό του στο Telegram δείχνουν μια κατοικία να έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ γειτονικά σπίτια υπέστησαν σημαντικές ζημιές.

Στο Κίεβο, θραύσματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπεσαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Οι αρχές έκαναν λόγο για μια σπάνια ρωσική αεροπορική επίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς η πρωτεύουσα των περίπου τριών εκατομμυρίων κατοίκων πλήττεται συνήθως τη νύχτα.

«Συντρίμμια drone έπεσαν στο κέντρο της πόλης», δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα. Οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν γύρω στις 8.30 τοπική ώρα, την ώρα που οι κάτοικοι κατευθύνονταν προς τις εργασίες τους, και διήρκεσαν περίπου ενενήντα λεπτά.

Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε σε ανάρτηση στο Telegram ότι εντοπίστηκαν αρκετά σμήνη μαχητικών drones και τουλάχιστον ένας πύραυλος που κατευθυνόταν προς το Κίεβο. Σύμφωνα με κανάλια στο Telegram, που πρόσκεινται στον ουκρανικό στρατό, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε δύο πυραύλους κρουζ.

Το Χάρκοβο, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, δέχθηκε επίσης επίθεση από ρωσικά drones το πρωί. Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τέρεχοφ στο Telegram, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τα πλήγματα.

Παράλληλα, στη Ρωσία, ο δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε ότι περίπου 250 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν καθώς προσέγγιζαν τη ρωσική πρωτεύουσα μέσα στις τελευταίες 48 ώρες.