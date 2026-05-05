Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από ρωσική αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της ομώνυμης περιοχής στη νότια Ουκρανία.

«Οι Ρώσοι αφαίρεσαν τη ζωή 12 ανθρώπων», ανέφερε ο Ιβάν Φιόντοροφ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram. Νωρίτερα, οι υπηρεσίες διάσωσης είχαν κάνει λόγο για εννέα νεκρούς, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο τουλάχιστον 16 άτομα τραυματίστηκαν.

Ο κυβερνήτης Ιβάν Φιόντοροφ δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με τηλεκατευθυνόμενες βόμβες. Από τους βομβαρδισμούς προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων και σε ένα πλυντήριο.

Όπως πρόσθεσε, η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε κατάστημα και σε παρακείμενη επιχείρηση. Οι εικόνες που ανάρτησε ο ίδιος δείχνουν κτίρια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, με φλόγες και πυκνούς καπνούς να υψώνονται από τα ερείπια. Αυτοκίνητα φαίνονται να καίγονται, ενώ πολίτες προσπαθούν να βοηθήσουν αιμόφυρτους τραυματίες να απομακρυνθούν.

Νέα ρωσική επίθεση στο Κραματόρσκ

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε άλλη ρωσική αεροπορική επίθεση που έπληξε το κέντρο της πόλης Κραματόρσκ, την τελευταία μεγάλη πόλη υπό τον έλεγχο του Κιέβου στην περιοχή Ντόνετσκ, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

O Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι: «Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη στο Κραματόρσκ, στην περιοχή Ντόνετσκ, στο σημείο μιας ρωσικής αεροπορικής επιδρομής. Η επίθεση έλαβε χώρα στο κέντρο της πόλης, με στόχο αμάχους» και πρόσθεσε ότι: «Σε αυτό το στάδιο, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και πέντε έχουν σκοτωθεί», συμπλήρωσε.

Νωρίτερα, ο περιφερειακός κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν είχε αναφέρει ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. «Γύρω στις 5:00 μ.μ., οι Ρώσοι έριξαν τρεις βόμβες στο κέντρο του Κραματόρσκ», είπε ο Φιλάσκιν στο Telegram.

Η πόλη Κραματόρσκ, προπύργιο του ουκρανικού στρατού, βρίσκεται εδώ και μήνες στο στόχαστρο ολοένα και πιο έντονων ρωσικών επιθέσεων. Η Ρωσία, η οποία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια, διεκδικεί την προσάρτηση της περιοχής Ντόνετσκ και επιδιώκει να καταλάβει ολόκληρη την επικράτειά της, αντιμετωπίζοντας ωστόσο σφοδρή αντίσταση από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με Ουκρανός αξιωματούχους, η ρωσική επίθεση που σημειώθηκε τη νύχτα σε εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου στην περιοχή της Πολτάβα προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε την Δευτέρα (4/5/26) την πρόταση για κατάπαυση του πυρός για μία μόνο ημέρα στον Ρώσο-ουκρανικό πόλεμο ως «μη σοβαρή», τονίζοντας ότι το Κίεβο δεν έχει λάβει ακόμη καμία επίσημη πρόταση.

Σημειώνεται ότι, το Κρεμλίνο έχει ανακοινώσει ότι μια πιθανή κατάπαυση του πυρός, που συζητήθηκε από τους προέδρους της Ρωσίας και των ΗΠΑ, θα αφορά την 9η Μαΐου, επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί των Ναζί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία εορτάζεται με στρατιωτική παρέλαση στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας.