«Τέλος εποχής» για τη Νέα Αριστερά, καθώς οι εξελίξεις που δρομολογούνται φαίνεται να ανατρέπουν το εσωτερικό τοπίο του κόμματος και να επηρεάζουν ευρύτερα τον χώρο της Αριστεράς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών», επτά από τους έντεκα βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναμένεται να αποχωρήσουν την Τρίτη (2.6.26), ενώ παράλληλα εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν δεκάδες στελέχη.

Μεταξύ όσων φέρονται να ανακοινώνουν αποχώρηση συγκαταλέγονται οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Μετά τις εξελίξεις, στη Βουλή αναμένεται να παραμείνουν ως εκπρόσωποι της Νέας Αριστεράς οι Πέτη Πέρκα, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Θοδωρής Δρίτσας και Σία Αναγνωστοπούλου, χωρίς ωστόσο να συγκροτούν πλέον Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Παράλληλα, αποχωρήσεις καταγράφονται και σε κομματικά όργανα και οργανώσεις, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 170 στελέχη συνολικά.