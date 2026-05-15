Παραίτηση με αιχμές υπέβαλε από το Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς ο Αριστείδης Μπαλτάς, δηλώνοντας πως αποχωρεί «για τρεις λόγους». Η εξέλιξη αυτή αποτελεί τη δεύτερη αποχώρηση μέσα σε λίγες ώρες, μετά την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Φερχάτ Οζγκιούρ.

Ο πρώην υπουργός στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα, στην επιστολή παραίτησής του, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το Πολιτικό Γραφείο. Όπως ανέφερε, το όργανο «δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τη σοβαρότητα της λειτουργίας του», ενώ έκανε λόγο για διαρροή «μιας υποτιθέμενης “είδησης” που με περιλαμβάνει ονομαστικά».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργισμένη αντίδραση του Αριστείδη Μπαλτά ήρθε έπειτα από διαρροή που αποδόθηκε στην πλευρά του Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Στη διαρροή αυτή φερόταν να αναφέρεται ότι, κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, ο Μπαλτάς –ο οποίος θεωρούνταν κοντά στην πλευρά Χαρίτση– είχε εκφράσει διαφωνία με τις επικείμενες κινήσεις αποχώρησης και είχε δηλώσει πως θα παραμείνει στη ΝεΑρ.

Η επιστολή παραίτησης του Αριστείδη Μπαλτά

Ολόκληρη η επιστολή:

«Αγαπητές συντρόφισσες, αγαπητοί σύντροφοι:

Με την παρούσα επιθυμώ να υποβάλω την παραίτησή μου από μέλος του ΠΓ της ΝεΑρ για τους παρακάτω λόγους:

Πρώτον, το ΠΓ της ΝεΑρ στη συνεδρίαση της 14.05.2026 απέδειξε με μια ακόμη «αφορμή» ότι δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τη σοβαρότητα της λειτουργίας του: διέρρευσε από τους κόλπους του μια υποτιθέμενη «είδηση» που με περιλαμβάνει ονομαστικά.

Δεύτερον, μια τέτοια διαρροή στην ιδιαίτερα λεπτή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ΝεΑρ εξυπηρετεί εμφανώς πολιτικά ιδιοτελείς σκοπούς και πολύ σαφείς εσωκομματικές στοχεύσεις, υπονομεύοντας τη θεσμική λειτουργία την οποία το όργανο οφείλει να υπηρετεί. Ιδιαζόντως σε συνθήκες όπως οι παρούσες.

Τρίτον, αλλά εξίσου σημαντικό, στην εν λόγω συνεδρίαση εξέφρασα έναν ευρύ πολιτικό προβληματισμό και κατά κανένα τρόπο δεν διατύπωσα κανενός είδους «δήλωση», όπως διατείνεται ή υπονοεί η διαρροή που περιλαμβάνει το όνομά μου.

Επειδή θεωρώ τα παραπάνω εξόχως σημαντικά στην πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει, αισθάνομαι υποχρεωμένος να υποβάλλω την παραίτησή μου από μέλος του ΠΓ στην ΚΕ του κόμματος η οποία μου έκανε την τιμή να με εκλέξει στο όργανο αυτό. Η συνέχιση της συμμετοχής μου στο εν λόγω όργανο δεν υπηρετεί τίποτε συναφές με τους στόχους τους οποίους όλοι και όλες είχαμε θέσει στην ιδρυτική μας διακήρυξη, στόχους στους οποίους εξακολουθώ να εμμένω.

Ευχαριστώ για την μέχρι σήμερα συνεργασία.

Αριστείδης Μπαλτάς

Μέλος της ΚΕ της ΝεΑρ

Υ.Γ. Ευελπιστώ ότι το ΠΓ θα προβεί στην διόρθωση της υποτιθέμενης ‘είδησης’ και παρακαλώ να κοινοποιηθεί η παρούσα στα μέλη της ΚΕ»