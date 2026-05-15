Νεκρός εντοπίστηκε ο 52χρονος Στέφανος Σπυρόπουλοςμέσα στο όχημα της εργασίας του στην Ηλιούπολη, λίγες ημέρες μετά τη δήλωση της εξαφάνισής του και την ενεργοποίηση σχετικούMissing Alert.

Ηυπόθεση εξαφάνισηςτου 52χρονου είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Ο Σπυρόπουλος αγνοούνταν από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, όταν χάθηκαν τα ίχνη του στην περιοχή της Ηλιούπολης. Το τραγικό τέλος ήρθε με τον εντοπισμό του νεκρού μέσα στο επαγγελματικό του όχημα.

Ο 52χρονοςείχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από την οικογένειά του, η οποία εξέφραζε φόβους ότι η ζωή του ενδεχομένως βρισκόταν σε κίνδυνο. Για τον λόγο αυτό εκδόθηκε Missing Alert, προκειμένου να εντοπιστεί το συντομότερο δυνατόν.

Η κινητοποίηση και το τραγικό τέλος

Ηκινητοποίηση των αρχώνκαι των εθελοντικών ομάδων ήταν άμεση, ωστόσο οι έρευνες δεν απέδωσαν εγκαίρως καρπούς. Ησορόςτου 52χρονου εντοπίστηκε τελικά μέσα στο επαγγελματικό του όχημα, σηματοδοτώντας το τέλος της αγωνιώδους αναζήτησης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του παραμένουν αδιευκρίνιστες. Την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες αρχές, με στόχο να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Ο ρόλος του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις έρευνες συμμετείχε ενεργά και ο οργανισμός«Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο οποίος ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Σπυρόπουλου. Παράλληλα, συνέβαλε στηνκινητοποίηση δημοτικών και αστυνομικών αρχώντων γύρω περιοχών, προκειμένου να εντοπιστεί ο 52χρονος το συντομότερο δυνατόν.