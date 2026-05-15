Ηλιούπολη βυθίστηκε ξανά στο πένθος, καθώς έχασε τη ζωή της και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας στην περιοχή. Ο Δήμος ανακοίνωσε την κήρυξη νέου τριήμερου δημοτικού πένθους για την πόλη, το οποίο θα διαρκέσει έως και την Κυριακή (17/5).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, το μέτρο λαμβάνεται «εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο και της έτερης 17χρονης συμπολίτισσάς μας».

Κατά τη διάρκεια του δημοτικού πένθους, οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα και στα κτήρια του δήμου θα κυματίζουν μεσίστιες. Παράλληλα, αναβάλλονται όλες οι εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου.

Επιπλέον, οι δημοτικές υπηρεσίες θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή, ενώ το ίδιο θα πράξουν και οι αθλητικές ομάδες της Ηλιούπολης πριν από την έναρξη των αγώνων τους, ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των δύο κοριτσιών.