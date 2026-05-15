Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του περνά ο Κώστας Σόμμερ, καθώς, όπως έγινε γνωστό, έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Σιμόνη Σόμμερ, ύστερα από μακρά περίοδο προβλημάτων υγείας.

Η είδηση προκάλεσε βαθιά θλίψη στον στενό του κύκλο, στην οικογένεια αλλά και σε όσους είχαν γνωρίσει τη μητέρα του, η οποία υπήρξε πάντα στο πλευρό του. Η μητέρα του ηθοποιού ζούσε μόνιμα στην Ιεράπετρα της Κρήτης, όπου ο ίδιος και η οικογένειά του τη στήριζαν διαρκώς, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, καθώς η υγεία της είχε επιβαρυνθεί σημαντικά. Οι επισκέψεις του στην Κρήτη ήταν συχνές, με τον ηθοποιό να βρίσκεται κοντά της όποτε μπορούσε.

Η σχέση μητέρας και γιου ήταν εξαιρετικά στενή, κάτι που φαινόταν και από τις δημόσιες αναφορές του Κώστα Σόμμερ. Ενδεικτικό είναι ότι η εγγονή της, το δεύτερο παιδί του ηθοποιού, πήρε το όνομά της, μια πράξη που την είχε συγκινήσει βαθιά και την είχε γεμίσει χαρά στη βάφτισή της.

Ο ηθοποιός γνωστοποίησε ο ίδιος την απώλεια μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού. Με λόγια γεμάτα αγάπη και ευγνωμοσύνη, ο Κώστας Σόμμερ έγραψε μεταξύ άλλων: «Σ’ αγαπώ ατελείωτα και για πάντα… Σε ευχαριστώ για τα πάντα… Για την αγάπη, τη στήριξη και τις αξίες που μου δίδαξες… Αναπαύσου εν ειρήνη, ήλιε μου… Σ’ αγαπώ μαμά».

Η ανάρτηση του ηθοποιού προκάλεσε κύμα συμπαράστασης, με φίλους, συνεργάτες αλλά και απλούς χρήστες να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους και τη θλίψη τους για την απώλεια της μητέρας του.