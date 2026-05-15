Τζένη Μπαλατσινού και Βασίλης Κικίλιας γιόρτασαν με αγάπη και τρυφερότητα τα γενέθλια του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Η σύζυγός του, Τζένη Μπαλατσινού, μοιράστηκε δημόσια τη χαρά της ημέρας με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το πρώην top model και ο υπουργός αποτελούν τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής δημόσιας ζωής. Ο Βασίλης Κικίλιας έκλεισε τα 52 του χρόνια και η Τζένη Μπαλατσινού δημοσίευσε φωτογραφία τους, συνοδεύοντάς τη με μια λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα ευχή.

«Χρόνια πολλά my Kik», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα η παρουσιάστρια, προσθέτοντας μια κόκκινη καρδιά, δείχνοντας έτσι τη στοργή και τη σταθερότητα της σχέσης τους.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019 και έναν χρόνο αργότερα υποδέχθηκε τον γιο του, Παναγιώτη Αντώνιο. Οι δυο τους έχουν μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για τη ζωή τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ως γονείς και επαγγελματίες.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Τζένη Μπαλατσινού είχε αναφερθεί στις δυσκολίες που έχει βιώσει στην πορεία της, λέγοντας: «Έχω ζήσει με τις ταμπέλες εδώ και 36 χρόνια. Μου έχουν φορέσει άπειρες ταμπέλες σε διάφορες περιόδους της ζωής μου, “όμορφη, αλλά χαζή”, “εντάξει, τι έκανε, είχε μέσον”, “χώρισε, άρα κάτι άλλο υπάρχει από πίσω”, “γιατί παντρεύτηκε τόσο μεγάλη”, “γιατί να κάνει παιδιά σε τέτοια μεγάλη ηλικία”, “όλα λυμένα είναι στη ζωή της”. Θεωρώ ότι όταν μια γυναίκα αποφασίσει να ζήσει τη ζωή της όπως πραγματικά θέλει, η κοινωνία δεν την αφήνει, γιατί θεωρεί ότι το μέλλον της είναι προδιαγεγραμμένο από το παρελθόν».

Με την ανάρτησή της, η Τζένη Μπαλατσινού απέδειξε για ακόμη μια φορά τη διακριτική δύναμη της αγάπης και της οικογενειακής ενότητας, στέλνοντας ένα μήνυμα αυθεντικότητας και συντροφικότητας.