Η Eurovision 2026 βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης, καθώς αρκετά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα ανακοινώνουν μποϊκοτάζ του αυριανού τελικού λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Αντί για τη ζωντανή μετάδοση του διαγωνισμού, θα προβάλλουν εναλλακτικά προγράμματα, όπως επαναλήψεις δημοφιλών σειρών, μουσικά σόου ή ντοκιμαντέρ για τη Γάζα.

Ο φετινός διαγωνισμός, που πέρυσι συγκέντρωσε 166 εκατομμύρια τηλεθεατές, αντιμετωπίζει κρίση εξαιτίας της σύγκρουσης στη Γάζα. Τα δίκτυα της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Σλοβενίας και της Ισλανδίας έχουν αποφασίσει να μην συμμετάσχουν, διαφοροποιώντας τη στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση.

Ο Ισραηλινός διαγωνιζόμενος Νόαμ Μπετάν δήλωσε ότι αντιμετώπισε αποδοκιμασίες από φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές κατά τη διάρκεια του ημιτελικού στη Βιένη, όπου φιλοξενείται η φετινή διοργάνωση. Οι συμμετέχουσες χώρες καταβάλλουν τέλη συμμετοχής, επιλέγουν εκπρόσωπο και μεταδίδουν την ψηφοφορία, σε έναν θεσμό που εδώ και 70 χρόνια θεωρείται γιορτή της ποπ μουσικής και της ευρωπαϊκής πολυπολιτισμικότητας.

Το ιρλανδικό δίκτυο RTE ανακοίνωσε ότι θα μεταδώσει ένα επεισόδιο της κωμικής σειράς “Father Ted”, όπου δύο καθολικοί ιερείς επιλέγονται για να εκπροσωπήσουν την Ιρλανδία στη Eurovision, με στόχο να μην κερδίσει ξανά η χώρα. Η Ιρλανδία είχε κατακτήσει τον διαγωνισμό τέσσερις φορές τη δεκαετία του 1990.

Η επιλογή του RTE προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο δημιουργός της σειράς, Γκράχαμ Λίνεχαμ, επικριτής της φιλοπαλαιστινιακής στάσης της Ιρλανδίας, δήλωσε μέσω Χ ότι αισθάνεται αποστροφή για τη χρήση του επεισοδίου και κατηγόρησε το δίκτυο για αντισημιτισμό. Εκπρόσωπος του RTE αρνήθηκε να σχολιάσει.

Παρά το μποϊκοτάζ, οι Ιρλανδοί φίλοι του διαγωνισμού θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη Eurovision μέσω του BBC, καθώς τα βρετανικά κανάλια είναι ευρέως διαθέσιμα στη χώρα.

Εναλλακτικά προγράμματα στην Ευρώπη

Στην Ισπανία, το κρατικό δίκτυο TVE θα προβάλει εναλλακτικό μουσικό σόου με καλλιτέχνες όπως οι Σανέλ και Ραφαέλ. Η διευθύντρια περιεχομένου Άνα Μαρία Μπόρδας δήλωσε ότι η μετάδοση θα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με τη Διεθνή Ημέρα του ΟΗΕ για την Ειρηνική Συμβίωση.

Το σλοβενικό δίκτυο RTV θα μεταδώσει τη σειρά ντοκιμαντέρ «Φωνές της Παλαιστίνης», σύμφωνα με τη Νατάλια Γκόρτσακ, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η Ολλανδία και η Ισλανδία, αν και δεν συμμετέχουν, θα μεταδώσουν τον διαγωνισμό.

«Θα το μεταδώσουμε με ισλανδικό σχολιασμό. Παραμένει δημοφιλές πρόγραμμα στην Ισλανδία, είτε συμμετέχουμε είτε όχι», ανέφερε εκπρόσωπος του ισλανδικού δικτύου RUV. Αντίστοιχα, το ολλανδικό δίκτυο υπογράμμισε ότι θεωρεί καθήκον του να διαθέτει σημαντικά γεγονότα στο κοινό, αν και κάποιοι θεωρούν ότι έτσι υπονομεύεται το μποϊκοτάζ.

Ακόμη και σε χώρες που συμμετέχουν, πραγματοποιούνται διαδηλώσεις ενάντια στην παρουσία του Ισραήλ. Στο Βέλγιο, διοργανωτές ενός εναλλακτικού φεστιβάλ κάλεσαν το κοινό να παρακολουθήσει τη δική τους εκδήλωση αντί της Eurovision.

Το βελγικό δίκτυο ανέφερε ότι η τηλεθέαση των ημιτελικών μειώθηκε στο μισό σε σχέση με πέρυσι, αποδίδοντας τη μείωση εν μέρει στη συμμετοχή του Ισραήλ. Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, που διοργανώνει τον θεσμό, δεν έχει σχολιάσει άμεσα το μποϊκοτάζ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο διαγωνισμός παραμένει μη πολιτικός.